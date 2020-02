Cara Delevingne denuncia la hipocresía de Justin Bieber al mentir sobre ella en directo

Desde que a mediados del año pasado Taylor Swift comenzó su guerra contra Scooter Braun, mánager de Justin Bieber, por los derechos de sus propias canciones -y que se alargó hasta diciembre-, toda la jet set se tuvo que posicionar en uno u otro bando. Cara Delevingne lo tuvo claro y apoyó a la cantante de Shake it off.

Esto ocurrió después de que Bieber publicase un mensaje en el que mostraba toda su admiración y amistad hacia su socio Braun, algo que también hizo la esposa del artista canadiense, Hailey Baldwin, que le llamó caballero, algo a lo que la modelo y actriz no pudo resistirse a responder.

"¿Caballero? Debéis de estar muy aburridos. Ojalá pasarais menos tiempo dando la cara por hombres y más tiempo tratando de comprender a las mujeres y respetando la validez de sus reacciones", escribió Delevingne, que acto seguido se refirió directamente a Bieber para intentar hacerle entrar en razón.

"Como hombre casado, deberías apoyar a las mujeres en vez de destrozarlas porque te sientes amenazado. No creo que sepas lo que es una disculpa. Esto de lo que está hablando Taylor Swift va más allá de una foto y lo sabes. Como dices, no has hablado con ella en años, lo que significa que definitivamente no entiendes la situación. Yo sí. Da un paso atrás y aprende de esto. Deberíamos estar todos en el mismo equipo. Fin de la historia", afirmó con rotundidad la modelo.

Damos un salto en el tiempo hasta la semana pasada. Justin Beber acude al programa de James Corden para promocionar su nuevo disco, Changes, y en el programa tienen una sección entre escatológica y no apta para los sensibles que se llama Spill your guts (algo así como "suéltalo todo", pero su traducción literal es "derrama tus tripas", y ahora se entenderá por qué).

El juego es muy sencillo y su dinámica ya se ha hecho famosa como otras secciones del programa de Corden. Verbigracia, el Carpool Karaoke. Pues bien, al famoso o famosa de turno se le hacen varias preguntas muy comprometidas que han de responder sinceramente o, de lo contrario, comer "alimentos" como saliva de pájaro, yogurt de hormigas o pene de toro.

Precisamente esta última opción era la que le tocaba a Bieber si no ordenaba de más a menos favoritas a tres amigas de su esposa. Las opciones eran, amén de, claro, la propia Delevingne, Gigi Hadid y Kendall Jenner. Y el cantante de Sorry no tuvo dudas.

"Ok, vale, ok. Pues... Kendall, Gigi, Cara Delevingne", respondió casi de forma instintiva. Acto seguido, claro, se vio en la obligación de aclarar por qué dicho orden y aquí entramos ya en el terreno pantanoso por el cual la modelo británica se ha molestado bastante y le ha acusado de mentir.

"Pero una cosa. Quiero volver atrás. Conozco a Kendall. He pasado mucho tiempo con ella. Es una buena amiga nuestra. No he pasado tanto tiempo con Gigi y no he pasado mucho tiempo con Cara. No tengo nada en contra de ellas, es solamente que tengo una mejor relación con Kendall", afirmó Bieber.

Esto ocurría el jueves y apenas había sido comentado por la prensa porque todo el mundo lo dio por válido. Pero Cara Delevingne, este fin de semana, publicaba en su Instagram el corte de la intervención de Justin y lo dejaba claro en la leyenda: "Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas? Te quiero, Hailey Bieber, pero debería haberse comido el pene de toro".

Los más de dos millones de likes que lleva acumulada la respuesta de Delevingne también provienen de un par de imágenes que subió junto al vídeo y en el que se comprueba la buena relación que tuvieron en un momento dado la modelo y el cantante, con especial hincapié en el más que célebre desfile del Victoria's Secret de 2012.

Y volvemos al principio, porque, aunque no se sabe a ciencia cierta excepto por las palabras de sus protagonistas, el bloqueo de Bieber a la actriz de Escuadrón Suicida o Carnival Row provendría de aquel pique por Scooter Braun y su polémica con Taylor Swift.