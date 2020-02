Chemcyl acumulará sangre por si agentes externos como el coronavirus obligaran a rechazar donantes

Así lo ha afirmado la directora del Chemcyl, Lydia Blanco, quien ha señalado que las 400-450 donaciones necesarias al día en Castilla y León se han alcanzado el pasado año y han permitido que la Comunidad tenga suficiente para la demanda existente, por lo que ha asegurado que esperan seguir en la misma línea y que "no afecten agentes externos como el coronavirus" o este tipo de circunstancias, que pueden tener incidencia.

Blanco, quien ha presentado la campaña 'Ya que estamos, donamos' junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha aclarado que si el coronavirus llegara habría que excluir a donantes durante un tiempo de incubación, al menos 28 días, por lo que ha apelado a la sensatez e intentar acumular "bastante sangre" en los stock por lo que pudiera ocurrir, aunque espera que no sea nada. "Podría surgir un problema de stock, en algunos países donde existe ya lo están teniendo", ha añadido.

En este contexto, la consejera de Sanidad ha reiterado el mensaje de "calma y tranquilidad" y ha explicado que responsables del Gobierno se reúnen con autoridades europeas ante la aparición de muchos casos en Italia y este martes habrá una ponencia.

Casado, además de pedir tranquilidad, ha aprovechado para recordar el teléfono gratuito 900222000 habilitado para informar sobre el coronavirus, al que ha remitido si empieza a haber casos, aunque aún no los haya, porque es la mejor forma para una buena coordinación.

Así, ha pedido a la ciudadanía que si hay síntomas, algún problema o alguna duda, se utilice este teléfono y no se acuda a hospitales ni centros de salud, no sólo para evitar posibles saturaciones sino para que no haya contagios de enfermedades, coordinarse y hacer las cosas "como hay que hacerlas". Por ello, ha insistido en que lo mejor es preguntar, dado que en función de las circunstancias se actuará de una forma u otra.