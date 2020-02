Las emotivas palabras de Claudia, hija de Raquel Revuelta, tras la muerte de su padre: "Qué injusto perderte"

Ha sido un mazazo. Por inesperado. Por doloroso. Por injusto. Sobre todo esto último. Eso es lo que desprenden las palabras de Claudia Jiménez, la hija de Raquel Revuelta, que ha escrito un largo y profundo texto en su Instagram sobre la muerte de su padre, Miguel Ángel Jiménez.

Ocurrió el pasado día 13 de febrero, víspera de un funesto San Valentín que dejó a la ex Miss España enormemente afligida y devastada por la pérdida del hombre con el que estuvo 15 años casada. Y aunque el matrimonio se rompió en 2009, les seguían uniendo Claudia, Miguel Ángel y Nicolás Román, sus tres hijos.

Precisamente ha sido la mayor, de 24 años -nació en septiembre de 1995-, la que ha seguido los pasos de su madre a la hora de agradecer el cariño a todos sus seguidores en las redes sociales y a desquitarse momentáneamente la pena a través de unas emotivas palabras en las que ha podido desahogarse.

Claudia Jiménez, que cuenta con algo más de 10.000 fans en Instagram gracias a la fama que adquirió por participar en la cuarta edición de La Voz, en el año 2016, ya acumula casi 2.200 likes en la publicación, en la que repasa, amén de con el hermoso escrito, la estrecha relación que tenía con su padre en siete fotografías de siete momentos distintos e inolvidables.

"Qué injusta la vida. Qué injusto perderte con 18, 22 y 24 años. Qué injusto perderte sin prepararnos. Qué injusto perderte por complicaciones en una operación que no parecía complicada. Qué injusto perderte y ya", comienza diciendo desde el dolor más profundo Claudia, que parece hablar igualmente por sus hermanos y que ahonda en ese sentimiento de impotencia total ante la muerte.

"Qué injusto no tener más tiempo, papá. No disfrutarte más tiempo, no aprender de ti más tiempo, no poder quererte más tiempo. Daría todo el tiempo que me queda sin ti en tener más tiempo contigo", no se cansa de repetir la hija de Raquel Revuelta diez días después del trágico momento.

"Qué injusto que le falle el corazón al que lo tiene más grande, más limpio, más lleno, más libre... Qué injusta la vida, que demasiado a menudo se lleva a los mejores", reitera Claudia Jiménez, quien intenta sacar a la luz todas las virtudes de su padre, que murió a los 55 años tras una intervención quirúrgica del corazón.

"Quizás es que tú no eras de este mundo, papá. Una persona tan carismática, tan sensible, tan inteligente, tan diferente, tan especial, no puede ser de este mundo", afirma su hija, que considera que es un "orgullo llevar tu sangre" para sus hermanos y para ella. "Qué orgullo ser un poco tú, que la gente nos busque cuando quiera verte a ti, cuando quiera recordarte", continúa.

Claudia seguidamente busca algo de esperanza en su escrito, intentando hacerle saber a su padre que puede estar más que feliz de los hijos que ha criado: "Y seguiremos papá, este camino tan devastador a veces y tan bonito otras muchas al que llamamos Vida. Seguiremos creciendo, respirando, viviendo. Como dice esa canción de Fito que tanto te gusta, 'nunca se para de crecer, nunca se deja de morir'... pero seguiremos de tu mano, papá".

"En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada momento importante, te llevamos de la mano. Y ya no estaremos solos nunca", enfatiza Claudia, que no puede obviar que su memoria les seguirá a todas partes y para siempre.

"Te recordamos cada segundo del día, papá. De momento con mucha tristeza, pero estoy segura de que se irá convirtiendo en alegría. Ojalá estés viendo cómo te quiere la gente... tu Little, tus amigos, tu familia. Mando todos los besos del mundo al cielo", finaliza.