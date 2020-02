Educació crea una ferramenta per a identificar i ajudar a eliminar les barreres a la inclusió de l'alumnat

DEBA naix amb la finalitat de facilitar als equips educatius i al personal especialitzat en orientació l'avaluació conjunta i instantània els factors que afavoreixen i dificulten l'accés a l'educació, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat.

Aquesta ferramenta "intuïtiva i fàcil" d'utilitzar identifica, a través de 80 preguntes, les barreres de tot tipus que dificulten la inclusió de cada alumne, generant de manera automàtica un informe de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que facilita als equips educatius la presa de decisions i la reducció de les tasques burocràtiques.

S'ha de tindre present que el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix en l'article 4, de línies generals d'actuació, la necessitat d'identificar i eliminar barreres que poden estar presents en el context escolar i sociocultural i en totes les dimensions que defineixen l'escola inclusiva.

Per a donar compliment a aquest mandat del Consell, la Direcció general d'Inclusió Educativa vol oferir en els centres aquesta ferramenta pensada per a la valoració prèvia de l'alumnat que necessita una avaluació sociopsicopedagògica, i que al mateix temps que facilita la valoració conjunta de l'equip educatiu i del personal especialitzat d'orientació permet també la sistematització de la recollida d'informació sobre els factors de vulnerabilitat, les barreres per a la inclusió així com dels facilitadores d'aquest procés.

Aquesta aplicació informàtica ha de ser emplenada pel tutor o tutora com a coordinador de l'equip educatiu que atén l'alumne o alumna sobre el qual se sol·licita l'avaluació sociopsicopedagògica.

APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A FACILITAR LA PRESA DE DECISIONS

Així mateix, es recomana que tot l'equip educatiu implicat en cada cas concret -tutor, especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge (AyL), orientadors, docents...- contesten de manera individual a les 80 preguntes del qüestionari DEBA. S'ha de respondre les preguntes que planteja cada ítem, amb una valoració d'1 a 4, de menor a major grau.

Una vegada omplit el qüestionari, cal clicar en l'opció 'Crear DAFO' i l'aplicació generarà automàticament un document en PDF amb els resultats de la valoració, classificats en cadascuna de les dimensions valorades (accés o presència, aprenentatge i assoliment, participació i pertinença), organitzats en debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

Els DAFO generats a partir dels diferents qüestionaris omplits han de posar-se en comú, ser analitzats i debatuts. Aquest procés de reflexió serà el punt de partida per a la posterior presa de decisions i marcarà els objectius prioritaris sobre els quals cal intervenir (barreres) o recolzar (facilitadores).

Els informes d'avaluació del DEBA es poden guardar i, quan passe un temps i avance el procés d'intervenció, es pot utilitzar l'aplicació de nou amb aquest mateix alumne o alumna per a generar una nova avaluació amb la qual es puga comprovar l'efectivitat de les mesures desenvolupades per a afavorir la inclusió educativa.

Pròximament, la Direcció general d'Inclusió Educativa avançarà en aquest camí de facilitar la tasca dels docents i presentarà una altra ferramenta complementària per a l'avaluació dels factors estructurals que faciliten o dificulten la inclusió, però aquesta vegada en l'àmbit de centre educatiu.