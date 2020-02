Carmen Borrego destapa muy enfadada la estrategia de Bigote Arrocet en relación a María Teresa Campos

Carmen Borrego se mostró enfadada por cómo Edmundo Arrocet está gestionando la ruptura con su madre, María Teresa Campos.

La hija de la presentadora quiso hablar este domingo en Viva la vida del fin del noviazgo de su progenitora y el humorista.

En su intervención, ha asegurado que Fiorella, sobrina de Edmundo, "no ha vivido la relación".

"Mi madre no la conoce. Me imagino que habla por lo que le ha contado Edmundo, que está muy bien, pero no tiene las dos versiones. Aunque Edmundo diga que él no habla y que no vende exclusiva, sí que habla", aseguró.

Además, Borrego, que dejó claro que no se fía del ex de su madre, desveló cuál es según ella la estrategia del humorista: hablar en boca de otros.

En este sentido, dijo: "Uno siempre debe dar la cara y decir lo que piensa en primera persona".