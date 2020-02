Akemi Tanaka: "La filosofía chowa nos ayuda a apreciar el día a día y a pensar primero en los demás"

La unión del prefijo ‘chō’, que significa búsqueda; y la palabra ‘wa’, que significa paz; dan forma al término chōwa, que vendría a ser algo así como ‘la búsqueda de la paz’. Una palabra que desde hace algún tiempo corre de boca en boca gracias a la autora y coach de origen japonés afincada en Londres Akemi Tanaka. Ella es la responsable de esta nueva filosofía - inspirada en la sabiduría ancestral de su país- que puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida y promete, además, ayudar a quienes la practican a recuperar el equilibrio físico, mental y espiritual. Tras recoger sus preceptos en un libro y convertirlo en un superventas en Reino Unido, se publica en España con el título Chōwa. Encuentra el equilibrio con la sabiduría japonesa del chōwa (Kitsune Books). 20minutos ha aprovechado su visita a Madrid para charlar con ella.

El chōwa le ayudó a dar un giro radical a su propia vida tras divorciarse y convertirse en madre soltera en una época (los años ochenta) en la que las mujeres en Japón estaban abocadas a convertirse en parias si tomaban una decisión así. ¿Cuándo se dio cuenta de que también podía ser útil para los demás?

Cuando tenía 20 años no pensaba así de ninguna manera, ahora tengo ya 61. Ocurrió cuando llegué a Londres y empecé a dar clases sobre mi cultura. Me di cuenta que lo que contaba no era nada normal para la gente de Occidente y les sorprendía mucho. Al igual que yo aprendía de mis estudiantes sobre su cultura ellos aprendían de la mía. Luego, cuando empecé a dar conferencias, descubrí que podía enseñar muchas cosas que la gente no conocía. Hace 30 años que me dedico a esto y supongo que para los occidentales mi cultura es única y especial. Ahora cuando regreso a Japón me doy cuenta que para mí es un lugar normal con el que estoy habituada pero para los demás no. Aquí me siguen diciendo que es como un planeta completamente diferente al suyo.

Uno de los puntos más interesantes del chōwa es que puede aplicarse a cosas muy sencillas, como el orden en casa, pero también a situaciones más complejas como sobreponerse a la muerte de un ser querido o mantener una relación sana con la pareja. ¿Cuáles son sus fuertes para que pueda adaptarse tan bien a todos los aspectos de la vida?

Creo que la clave está en que el chōwa nos ayuda a apreciar el día a día. En Japón hay muchos desastres naturales y la vida diaria no es segura. Tenemos muchos terremotos y tsunamis y siempre nos estamos planteando cuándo ocurrirá o dónde ocurrirá y esto es algo que no suele pasar en la mayoría de los países occidentales. Por ejemplo, cuando mi hija se va de casa siempre me despido diciéndole ‘ve pero por favor vuelve’ y ella me responde ‘sí, volveré’. En realidad, no sabemos si volveremos a vernos y cuando ella regresa aprecio el hecho de que esté allí, de nuevo conmigo. Ese mismo concepto de apreciar el día a día está presente en el chōwa.

Su libro ha sido todo un superventas en Reino Unido. ¿Cree que es fácil para la mentalidad occidental adoptar una filosofía oriental y aplicarla en la vida diaria?

Creo que ahora es un muy buen momento para publicar el libro y para hablar sobre esto. Hace treinta años no era así. No había internet, redes sociales, hablar por teléfono era muy caro… ahora tenemos skype y otros muchos medios y todo esto contribuye a que la gente conozca y entienda mejor nuestra cultura. Como también contribuyen a conocerla el anime, los videojuegos o los Juegos Olímpicos. Siento que este es un buen momento introducir la cultura japonesa a través del chōwa. En Japón no se nos permite mucho transmitir nuestras emociones, tenemos que controlarlas. Mucha gente occidental no lo comprende pero creo que ahora leyendo mi libro ese misterio e incomprensión se van a disolver y vamos a ser capaces de entender por qué somos así.

Llegó a la filosofía chōwa rebuscando en enseñanzas recibidas en su propia infancia. Usted misma lo define así: ‘prestando mucha atención a lo que ocurría dentro de mí y a cómo me relacionaba con los demás’. ¿Piensa que el gran error por el que nos cuesta llegar al equilibrio está en que no buscamos en nuestro interior y nos comportamos de forma egoísta con los demás?

Es una pregunta muy interesante. En Japón estamos muy acostumbrados a pensar antes en la otra persona que en nosotros mismos. Cuando conozco a alguien me pregunto cómo se está sintiendo esa persona. Quiero ser muy formal y educada con ella, para mí es muy importante saber lo que está pensando para yo sentirme cómoda en esa situación. Eso se extiende también a la cultura japonesa. En mi país somos muy callados, muy silenciosos y siempre pensamos mucho antes de hablar. Esto sucede en cualquier conversación, hay espacios de silencio en los que la otra persona está pensando antes de hablar. Me parece muy interesante que emplee la palabra egoísmo, porque para mí ser egoísta es eso precisamente: pensar en ti mismo antes que en otras personas.

En su vida personal y profesional hubo un punto de inflexión, cuando se dio cuenta que la vida de ama de casa no le satisfacía y decidió divorciarse. ¿Qué recomendaría a cualquier mujer que busca el empoderamiento en cualquier faceta de su vida?

Lo importante si quieres cambiar tu vida son dos pasos fundamentales. El primero, investigar. En mi caso: ‘¿qué ocurrirá si me divorcio? ¿cuáles serán las consecuencias?’ Investigar muy bien tu situación, de una manera lógica, incluso escribiendo nuestros sentimientos como lo hacemos también cuando nos sentimos frustrados o tenemos rabia. Y en segundo lugar, simplemente saltar, atrevernos, porque a mucha gente le da miedo cambiar su vida. Una vez has hecho esa investigación y sabes los puntos fuertes, las ventajas y desventajas, es más fácil saltar aunque siga dando miedo. De modo que hay que identificar nuestras prioridades y hacerlo de esta manera. Porque si no investigamos lo único que sentimos es la emoción y quizás eso nos provoque más miedo.

Ha estado muy implicada en la ayuda a Japón tras el terremoto y tsunami que lo asoló en 2011 a través de la organización Aid for Japan. ¿Hasta qué punto esa motivación está relacionada con devolver la serenidad y el equilibrio a su propio país?

Fundé esta organización para ayudar a los niños huérfanos después del tsunami. Si hubiera ocurrido 20 años antes no hubiese podido hacerlo porque en ese momento mi vida era muy ajetreada, me acababa de divorciar y estaba cuidando de mi hija. Si embargo en 2011, cuando por desgracia tuvo lugar el tsunami, me encontraba en una buena situación, mi hija estaba ya en la universidad y yo tenía un buen trabajo, así que pude dedicarme a crear esta organización. Todo comenzó cuando vi en la televisión la historia de un colegio de primaria que se encontraba en una colina, todos los niños sobrevivieron pero la ciudad alrededor quedó destrozada y perdieron a todos sus familiares. Este hecho me impactó mucho y pensé cómo podía ayudarles. Fue el punto clave para decidirme a crear la ONG. Mis alumnos británicos fueron vitales en ese momento ya que a través de ellos conseguí que muchas otras personas se animaran a ayudar a la causa.

Las perlas de sabiduría del chōwa

A lo largo de las más de 300 páginas de Chōwa, Akemi Tanaka aporta al lector numerosas de perlas de sabiduría inspiradas en la tradición cultural japonesa para ayudarle a mejorar su día a día y enfrentarse a retos de la vida cotidiana como la convivencia familiar o el desempeño del trabajo. Estos son algunos de sus consejos para alcanzar una vida un poco más equilibrada y en armonía:

En el hogar

El chōwa se refleja en tener todas nuestras pertenencias ordenadas y tratar a los objetos como si fueran personas, pues estos tienen espíritu y sentimientos. Cada vez que entran y salen de casa, los japoneses la saludan y se despiden de ella; también colocan los objetos, como los zapatos, en una disposición que se corresponda con la próxima vez que los vayan a usar. Esta última costumbre se corresponde con la frecuencia con la que se producen terremotos en Japón. Para optimizar el tiempo en caso de emergencia, es conveniente que cada objeto esté en su lugar. El famoso método de Marie Kondo también encaja en la filosofía del chōwa, ya que se corresponde con el fluir natural de los objetos y su aprovechamiento del espacio de manera eficaz y equilibrada.

Es también parte de la búsqueda del equilibrio cuidar con respeto los objetos a fin de alargar su vida útil. Cuanto mejor tratemos nuestras pertenencias, mejor servicio nos prestarán. El orden y limpieza de la casa está directamente relacionado con el orden de nuestro interior, y tener la casa en armonía nos ayuda a sentirnos más tranquilos. Algunas familias japonesas afirmaban tras perder sus casas en el terremoto y tsunami que asoló Japón en el año 2011, que lamentaban no haber tenido limpio su hogar antes de que el desastre ocurriera.

En el ámbito familiar

El chōwa se basa en aprender a respetar a los demás y sus opiniones, admitir cuando estamos equivocados y tener claro cuál es nuestro rol en la familia. Debemos tolerar y respetar los turnos de palabra, los silencios y el espacio que los miembros de la familia necesitan. Solo así alcanzaremos la armonía.

En el ámbito económico

Es importante tener bien controlado el balance entre ingresos y gastos para ahorrar y poder adquirir aquellos que realmente nos importan. Para esto resultar muy útil el método japonés del Kakebo, un libro para llevar las cuentas del hogar donde se calculan los gastos clasificándolos en categorías y restándoselos a los ingresos para saber cuánto podemos ahorrar cada mes. Debemos tener claro para qué deseamos ahorrar, porque así mantendremos la motivación de no derrochar el dinero en cosas innecesarias. En la vestimenta

No debemos olvidar la importancia del vestuario a la hora de encontrar el equilibrio. Por ello es fundamental vestirnos en armonía con nuestro estado de ánimo, las estaciones del año y las circunstancias, eligiendo ropa confortable y con colores en armonía con el momento.

En las relaciones con los demás

Para conseguir el equilibrio y tener buenas relaciones con los demás es imprescindible aprender el arte de escuchar más y hablar menos, no dar consejos demasiado rápido e intentar comprender un punto de vista diferente antes de contestar o llevar la contraria.

Con respecto a las emociones, el chōwa nos enseña a no dejarnos llevar por ellas y a controlarlas. Para ello, a veces resulta útil comportarnos de manera opuesta o escribirlas para no ocasionar problemas ni enfrentamientos de los que nos podamos arrepentir después.

En el mundo de la educación hay distintos tipos de aprendizaje en los que la paciencia y comprensión son fundamentales, así como la disciplina y el hacer tú mismo el trabajo para aprenderlo.

Para el ámbito laboral y la mejora de la sociedad

Es útil conocer el concepto fundamental japonés kokoro-gamae, que significa tener la postura mental correcta para poder enfrentarnos a cualquier reto o imprevisto en el trabajo con eficacia y sin miedos. El kokoro-gamae fomenta el trabajo en equipo y las relaciones positivas entre veteranos y aprendices.

Los movimientos sociales como el #WETOO (Nosotros también) son de una importancia clave para acabar con el acoso sexual en el trabajo.

El chōwa también puede mejorar la sociedad. A Tanaka la ayudó a enfrentarse a situaciones de xenofobia y a formar la asociación Aid for Japan para ayudar a las víctimas del terremoto y tsunami que tuvo lugar en Japón en el año 2011.

Esta filosofía ancestral también está presente en el arte culinario japonés, el Washoku, una manera de alimentarnos con equilibrio. El Washoku emplea ingredientes simples que respetan el sabor de cada elemento y forman platos de cinco colores, compuestos por blanco, como el arroz o el pescado; verde, como las algas o verduras; rojo, como el tomate; y otros alimentos amarillos y negros típicos de la cocina japonesa.

En las relaciones sentimentales y de amistad

Para finalizar, la filosofía del chōwa también sirve para mejorar nuestras relaciones sentimentales y de amistad basándose en el respeto a las diferencias, los modos y estilos de conversación y el uso equilibrado del tiempo que pasan juntos las parejas y los amigos. En las reuniones con personas conocidas o que se acaban de conocer, los rituales que se siguen en la tradicional ceremonia del té japonesa ejemplifican un modo adecuado de mostrar agradecimiento y respeto para crear un ambiente en el que crear o mantener relaciones honestas y duraderas.