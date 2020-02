Marta Pascal (PDeCAT) deja su escaño en el Senado "por voluntad propia"

Tal com he explicat fa uns minuts a @elsmatins he decidit deixar el meu escó al Senat. Aquí teniu la meva carta de renúncia. Gràcies a tots els que m’heu fet confiança en aquesta etapa. La política no acaba en un càrrec i en seguiré fent des de la militància de base! pic.twitter.com/6aC8AVNiBe