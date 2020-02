Un estudio relaciona la exposición a la publicidad de alcohol con su consumo en jóvenes, igual que ocurre con el tabaco

La exposición a la publicidad del alcohol cambia las actitudes de los adolescentes sobre el alcohol y puede hacer que comiencen a beber, según un nuevo análisis dirigido por la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York (NYU) y su Escuela de Medicina Grossman.

El estudio, que aparece en un suplemento especial del 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs', financiado por el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, utiliza un marco desarrollado para mostrar la causalidad entre la publicidad del tabaco y el tabaquismo juvenil y lo aplica a la publicidad del alcohol.

La publicidad ha influido durante mucho tiempo en cómo las personas compran y consumen bienes. Los jóvenes son particularmente vulnerables a la influencia de la publicidad debido a su potencial para formar lealtades de marca a una edad temprana, escepticismo limitado y alto uso de las redes sociales, donde el marketing de alcohol se encuentra cada vez más.

El consumo de alcohol en los adolescentes es un problema importante de salud pública, con consecuencias negativas que van desde lesiones, incluidas las de accidentes automovilísticos, hasta conductas sexuales de riesgo y daños en el cerebro en desarrollo.

La investigación muestra que la exposición de los adolescentes a la publicidad está asociada con las actitudes y el comportamiento al beber, pero no ha quedado claro si estas asociaciones son causales. Existe un consenso científico de que la publicidad de la industria tabacalera, que ha tenido una larga historia de comercialización directa para los jóvenes, causa el tabaquismo en los adolescentes.

El Instituto Nacional del Cáncer, el Acuerdo de Conciliación Principal y el Informe 2012 del Cirujano General (jefe operativo del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos) sobre la prevención del consumo de tabaco entre jóvenes y adultos jóvenes, todos están de acuerdo en que la evidencia es lo suficientemente fuerte como para decir que existe una relación causal.

El Cirujano General utilizó un sistema de jerarquía de cuatro niveles para clasificar la fuerza de las inferencias causales con base en la evidencia disponible, así como la estimación estadística y la prueba de hipótesis de asociación.

"La conclusión de que la asociación entre la exposición a la publicidad del tabaco y el consumo de tabaco en los adolescentes es causal permitida para el desarrollo de políticas que justifiquen una mayor regulación de la publicidad del tabaco dirigida a los jóvenes", señala Michael Weitzman, profesor de Pediatría y Salud Ambiental en la Escuela de Medicina Grossman y la Escuela de Salud Pública Global de la UNY.

En este estudio, Weitzman y su coautora Lily Lee, del SUNY Downstate Medical Center, utilizaron uno de los elementos clave de los criterios de Bradford Hill, un marco bien conocido para determinar los vínculos causales entre las exposiciones ambientales y la enfermedad, para determinar si la publicidad es un causa del consumo de alcohol entre los jóvenes, centrándose en el criterio que se basa en relaciones análogas ya establecidas como causales.

Descubrieron que, en todos los aspectos estudiados, la influencia de la publicidad del tabaco y el alcohol en los adolescentes era análoga. Por ejemplo, tanto las compañías de tabaco como las de alcohol han utilizado mascotas en anuncios, que según la investigación son fácilmente reconocibles y confiables por los niños.

Además, las compañías de tabaco y alcohol usan o han usado películas, televisión y eventos deportivos como oportunidades de publicidad y colocación de productos, y los estudios demuestran que la exposición al tabaquismo y al alcohol aumenta el riesgo de iniciación juvenil.

Muchos estudios muestran que la publicidad es un factor de riesgo tanto para fumar como para beber, y varios estudios muestran una relación dependiente de la dosis, y una mayor exposición a la publicidad aumenta el consumo. Estos hallazgos, cuando se toman en el contexto de los Criterios de Bradford Hill, indican que la exposición a la publicidad del alcohol causa un mayor consumo de alcohol en adolescentes.

"La asociación de la exposición a la publicidad del alcohol y el tabaco y las percepciones de los adolescentes, el conocimiento y el uso de estas sustancias son notablemente similares, lo que se suma a la evidencia muy necesaria de que la asociación entre la publicidad del alcohol y el consumo de alcohol en los adolescentes es de naturaleza causal", concluye Weitzman.