Eurodiputados de la comisión de Agricultura visitan España en una nueva jornada de protestas en el campo

Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, encabezada por el presidente de esta comisión, el alemán Norbert Lins (PPE) visita desde este lunes, 24 de febrero, y hasta el miércoles, Extremadura para conocer los métodos de producción agrícola.

En concreto, los componentes de esta visita tendrán la oportunidad de "conocer con especial detalle en las particularidades de la dehesa extremeña y su influencia en los productos de la zona".

Su llegada coincide con una nueva jornada de protestas en el campo, donde agricultores y ganaderos llevan semanas exigiendo un futuro viable para sus explotaciones.

En concreto, los 97 municipios de la provincia de Jaén acogerán este lunes concentraciones de 10,00 a 12,00 horas en defensa de un precio justo en origen para el aceite de oliva.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaolivacontinúan así con el calendario de movilizaciones y han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que respondan masivamente.

No hay municipio en Jaén, como primera provincia productora de aceite de oliva, que se haya desmarcado de esta iniciativa que cuenta no solo con el apoyo de los ayuntamientos, sino también de sindicatos, la Confederación de Empresarios de Jaén, colegios profesionales, partidos políticos e incluso la propia Universidad de Jaén que ha convocado concentración propia en el Campus de Las Lagunillas.

El sector olivarero ya ha anunciado un mes de marzo "caliente" en cuanto a protestas por el bajo precio del aceite de oliva en origen

El objetivo de esta nueva acción, según han informado las organizaciones convocantes, es involucrar a toda la sociedad en la defensa del aceite de oliva y del olivar tradicional, ya que "con estos bajos precios el sector se hunde y la provincia desaparece".

De esta manera, pretenden dar continuidad al "estado permanente de movilización en el que se encuentra el sector olivarero" en este año 2020. "De nuevo la unidad de acción es fundamental para garantizar el éxito de esta nueva protesta, en la que queremos contar con ayuntamientos, cooperativas, almazaras, comercios, colegios y sociedad en general", indican en el comunicado.

En Jaén capital será la plaza de Santa María la que acoja la concentración. El alcalde, Julio Millán, ha concretado que la "actividad política" se suspenderá de 10,00 a 12,00 horas para que la Corporación pueda respaldar la concentración programada frente al palacio municipal.

El actor Santi Rodríguez será el encargado de dar lectura al manifiesto desde la Plaza de Santa María, un manifiesto al que simultáneamente se dará lectura en los 97 municipios de la provincia.

Las concentraciones de este lunes no son la única acción programada. El sector olivarero ya ha anunciado un mes de marzo "caliente" en cuanto a protestas por el bajo precio del aceite de oliva en origen. Por los pronto, han convocado una marcha a Madrid, que aún no tiene fecha, y la suspensión de las salidas de camiones cisternas.