Barbón no renuncia a que el AVE llegue a Gijón o a Oviedo, pero insiste en que la prioridad es abrir la variante

Barbón ha sido preguntado en un acto en Mieres por las últimas declaraciones de la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, quien dijo que no estaba previsto que la conexión con alta velocidad con Asturias llegue a las principales ciudades asturianas y apostó por mejorar las cercanías.

En este punto, el presidente asturiano ha aclarado que eso no significa que los viajeros tengan que bajarse del tren en Pola de Lena, lugar donde terminan las obras pendientes, sino que seguirá hacia Oviedo o Gijón adaptándose a la vía y reduciendo la velocidad.

Aunque la prioridad es que entre en funcionamiento la variante de Pajares, Barbón ha dicho que no renuncia a un proyecto de extensión para que la alta velocidad pueda llegar también a las principales ciudades asturianas. No obstante, ha dicho que esa continuidad debería sufragarse con fondos europeos "porque si no sería difícil".

En cuanto a los calendarios, Barbón no aprecia novedades y ha dicho que ya conocían que la previsión de finalizar la variante de Pajares, la conexión ferroviaria que unirá Asturias con León, iba a concluirse en 2021 y que a partir de ahí se iniciaría un periodo de pruebas.

La puesta en servicio de los túneles de la variante de Pajares abrirá paso subterráneo de comunicación ferroviaria entre Asturias y León, y los convertirá por su extensión, casi 25 kilómetros, en los sextos túneles ferroviarios más largos de Europa, los séptimos del mundo y los segundos de España tras los de Guadarrama, según información de Adif.

Las obras de la variante se iniciaron en el año 2005. Por aquel entonces se establecía el entorno de 2010 como fecha de finalización. Sin embargo, una serie de retrasos, problemas con el terreno y discusiones técnicas han ido dilatando los trabajos, que acumularán al menos una década de retrasos.