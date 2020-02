La impresionante restauración de una daga romana de más de 2.000 años hallada en Alemania

Arqueólogosalemanes han hallado una valiosa daga romana y la han sometido a un impresionante proceso de restauración que la ha dejado casi como nueva, tras se encontrada totalmente cubierta de una capa de óxido.

El artefacto fue encontrado por un joven arqueólogo de 19 años llamado Nico Calman en un enterramiento en Haltern am See, cerca de Münster (Renania-Wesfalia), informa The Times.

Con incrustaciones de plata y vidrio, los arqueólogos alemanes lo consideran como uno de los más valiosos hallazgos de su especie en los últimos años.

Pese al estado en el que fue encontrada, el estado general de la daga era muy bueno, Se conservaba el cinturón que la sostenía con sus costuras originales, de lino, así como la vaina, con madera de tilo.

Se cree que pertenecía a un legionario estacionado en la zona del oeste de Alemania en el siglo I d. C. Por la elaborada calidad de la daga se cree que podía ser un militar de cierta importancia.

El proceso de restauración fue muy minucioso y está previsto que la daga sea expuesta al público a partir del año 2022.