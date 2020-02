El alcalde critica el "continuo goteo de mentiras y medias verdades" del PSOE

El regidor puntualiza que estas indemnizaciones por delegaciones de las que se queja el grupo socialista es un sistema de indemnización que viene figurando en los presupuestos generales del Ayuntamiento desde hace aproximadamente 25 años. "Yo sólo llevo nueve años, el resto fue un sistema utilizado por los socialistas, en las mismas condiciones que se utiliza actualmente", añade.

Según explica, los presupuestos recogen "efectivamente desde mucho antes de llegar a la Alcaldía este alcalde", una indemnización de 90 euros mensuales por delegación. "Así lo estimó el Pleno con el informe jurídico favorable, y así se ha venido haciendo, tanto en las legislaturas socialistas como en las populares", subraya en un comunicado de prensa.

Para Martínez, la forma de cuantificar estas asistencias "multiplicando por años y años, desde luego denota una vez más gran demagogia". "En vez de multiplicar por nueve años podían haber multiplicado por 30 de gobierno socialista a ver cuanto le había salido", replica al portavoz del PSOE, en quien "apellidos muy conocidos en el municipio han encontrado el hombre de paja ideal para ejercer de ariete", apostilla.

El alcalde reprocha al PSOE que en ocho meses de legislatura "no han sido capaces de presentar ni una sola propuesta", ni les vio "ayudar ni tan siquiera aparecer por el lugar en las tremendas inundaciones" de últimos de diciembre. Añade que "no son ni tan siquiera de estudiarse los asuntos que se llevan a Pleno" y que en un tema tan importante como los presupuestos, "ni siquiera quisieron intervenir".

Por otro lado, el alcalde subraya que en nueve años, desde 2011 hasta la actualidad, ha cobrado una cantidad cercana a los 1.000 euros por desplazamiento con su vehículo dentro del municipio. "Eso sale a 111 euros por año. Si le hago la comparativa con lo que cobraba el anterior alcalde de su partido por este mismo concepto saldría la cantidad de 45.900 euros", apostilla.

Por último, señala que el portavoz socialista se presentó como número uno a la junta Vecinal de Nestares y antes de tomar posesión dimitió. "Claro, allí no se cobra nada", ironiza el alcalde, a la vez que subraya que el grupo socialista recibe todos los meses una asignación municipal de 810 euros, "que a lo largo de la legislatura supondrán 38.880 euros". "No he visto que el grupo socialista haya renunciado a nada", concluye.