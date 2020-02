El Gobierno foral reúne a 40 expertos para analizar los retos de la transición energética en el ámbito de la vivienda

"En los procesos de regeneración urbana intervienen de manera importante el marco normativo, la parte técnica y constructiva y la estrategia de transición energética, indudablemente, pero la clave está en la dimensión social de estos proyectos, la participación ciudadana o la movilización vecinal, eso es lo que hace barrio y recupera en realidad el tejido urbano de nuestras ciudades", ha señalado el director general de Vivienda del Gobierno foral, Eneko Larrarte, en la presentación de estos talleres.

Asimismo, Larrarte ha destacado el esfuerzo que realizará el proyecto LC Districts para "identificar retos y las barreras que actualmente dificultan la rehabilitación energética del parque residencial y su adaptación al cambio climático".

El departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra y el área de regeneración urbana de Nasuvinsa, junto con otros cinco socios europeos -una región, dos universidades y dos agencias energéticas procedentes de Italia, Suecia, República Checa y Croacia-, han puesto en marcha el proyecto LC Districts, dentro del programa Interreg Europe y con un presupuesto de 1,2 millones de euros cofinanciado por fondos FEDER, para fomentar servicios de apoyo y acompañamiento a la ciudadanía en la gestión de proyectos de regeneración urbana en los barrios, entre rehabilitación energética de edificios y viviendas, mejora de redes e infraestructuras y renovación del tejido urbano.

Los talleres celebrados esta semana han sido presentados por el director general Eneko Larrarte y en los mismos han participado también, por parte del Gobierno de Navarra, el director del Servicio de Vivienda, Javier Etayo, dos técnicas del área de rehabilitación y regeneración urbana de la sociedad pública Nasuvinsa y profesionales de las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE).

Asimismo, se han dado cita expertos de colegios profesionales y de los sectores de la construcción y energético, asociaciones vecinales, entidades financieras, profesores universitarios, entre otros agentes vinculados con la rehabilitación del parque residencial y los procesos de regeneración urbana desde la perspectiva de la transición energética y adaptación al cambio climático, ha explicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

Las personas expertas que se han reunido en Nasuvinsa se han organizado en tres mesas de trabajo: la primera de ellas, sobre el marco estratégico y normativo; la segunda ha abordado los servicios públicos o privados que deben acompañar a este tipo de proyectos y el tercer taller, centrado en la dimensión social y vecinal. Los grupos han comenzado realizando una descripción de los diferentes retos, identificación de los nuevos y su priorización.

Esta jornada de trabajo tendrá una segunda parte en la que se presentarán posibles soluciones a dichos retos y, posteriormente, los socios europeos participantes en el proyecto LC Districts realizarán un diagnóstico y propondrán un plan de acción, cuyo objetivo principal será "contribuir a la progresiva descarbonización de las ciudades y regiones".

DISMINUCIÓN DE GASES DE CARBONO EN LA CONSTRUCCIÓN

El proyecto LC Districts, con el lema 'Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies', está enmarcado en el programa de cooperación territorial Interreg Europe, y se desarrollará hasta el verano de 2022 con un presupuesto total de 1.189.712 euros, cofinanciado al 85% a través de fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo general del proyecto consiste en mejorar las políticas que van dirigidas a disminuir las emisiones de gases de carbono en el sector de la construcción, que representa más de un tercio del consumo energético global y, por ende, responsable de una fuente importante de emisiones de CO2.

Las políticas irán encaminadas a la rehabilitación y construcción de edificios eficientes energéticamente y a la creación y renovación de redes de calefacciones urbanas, con el fin de facilitar una transición a municipios o barrios de bajas emisiones de carbono, así como otras actuaciones en materia de renovación urbana.

Los socios del proyecto son el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa, que actúan como líderes, además de la región Marche (Italia), Universidad de Linnaeus (Suecia), Universidad Técnica Checa en Praga (República Checa), agencia energética de la región de Zlín (República Checa) y agencia energética de la región Noroeste de Croacia (Croacia).