Tu horóscopo diario: domingo 23 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 23 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No quieras responsabilizarte de todo y no te ofrezcas para hacer trabajos o gestiones sin ninguna recompensa. Tu generosidad es mucha, pero deja que los demás también hagan lo que es su obligación. Podrías llevarte un disgusto si actúas sin pensar.

Tauro

Está bien que te preocupes por la salud y te cuides, pero no que exageres constantemente y que preocupes a los que están a tu alrededor sin necesidad alguna. SI de verdad crees que no estás bien, lo mejor es que despejes las dudas con un experto.

Géminis

Buscarás hoy el descanso y la máxima tranquilidad posible, y si estás rodeado o rodeada de gente o familia, al menos organizarás el día para disfrutar a tu aire de la tarde aunque sea algo sencillo y casero. No pienses demasiado en lo que te aguarda mañana.

Cáncer

Es momento de reflexionar sobre el futuro y a eso te ayudará hoy alguien de la familia, un padre, o madre o hermano con el que tienes confianza y unión sólida. Será una conversación agradable y con calma y te ayudará a comprender mejor lo que deseas y lo que no.

Leo

Si percibes ciertos cambios en alguien cercano, no le des demasiada importancia porque todo el mundo tiene derecho a tener su intimidad y no querer contarla a los demás. No es nada que tenga que ver contigo, así que respeta esas decisiones de silencio.

Virgo

Hoy disfrutarás de una comida agradable con alguien con quien te entiendes bien y quizá te proponga otras actividades que te interesen y que tengan que ver con la naturaleza o los animales. Te lo pensarás, aunque te convendría seguir esas sugerencias.

Libra

Ayudarás a un amigo o a alguien a realizar una tarea un tanto engorrosa y ese favor es algo muy de agradecer. Además, todo lo que hoy hagas por los demás te será devuelto con creces y de una manera que no esperas. La vida te traerá cosas positivas.

Escorpio

Es posible que aún tengas presente a alguien que ya no está y que echas de menos pero has de asumir esa realidad que nada ni nadie puede cambiar. Sin embargo, tu si puedes cambiar tu mirada y buscar el recuerdo más positivo y los momentos mejores.

Sagitario

Comprenderás hoy que las cosas pequeñas de la vida pueden ser las más grandes y te sentirás feliz de estar junto a alguien que te regala sus sonrisas o que te hace partícipe de una buena noticia. Déjate llevar por todas esas sensaciones placenteras.

Capricornio

No te gusta enfrentarte a nadie y te guardas en muchas ocasiones lo que piensas, lo que hace que a veces otras personas cercanas o de tu entorno familiar se sientan desprotegidas. No debes callarte si ves que se está cometiendo una injusticia.

Acuario

Al contrario que ayer, hoy vas a sentir cierto decaimiento y no estarás muy entusiasta en ningún aspecto, pero esa sensación de no tener ganas de hacer nada la tienes que superar, aunque no es necesario que fuerces las cosas. También tienes derecho a tener un día gris.

Piscis

Llega la luna nueva a tu signo hoy y ejerce su influencia de una manera positiva, borrando algunos sinsabores y dejando paso a más espiritualidad y a mirar las cosas con ojos mucho más condescendientes. Ves que una situación desagradable se arregla poco a poco.