Igea pide que se suspenda la votación en Ciudadanos y que se convoque con garantías

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de la plataforma crítica 'Ciudadanos Eres Tú', Francisco Igea, ha dicho este sábado que la votación para elegir a los compromisarios que les presentarán en la Asamblea de marzo "debería suspenderse y volver a convocarse con las condiciones de seguridad y garantía".

En declaraciones a los medios tras un encuentro de la plataforma con militantes esta tarde en Valencia, Igea ha insistido en que es "absolutamente inadmisible"lo ocurrido con el voto telemático, en referencia a los problemas que está dando el sistema desde que la pasada medianoche entró en funcionamiento.

Y en esa línea, ha pedido a la Gestora "una decisión valiente" y que asegure que todos los militantes "puedan ejercer el voto con todas las garantías".

Igea ha afirmado que en esas condiciones no serán ellos los que "validen un sistema que hoy, a esta hora, está cuestionado", preguntado por si finalmente presentará una candidatura alternativa a la de Inés Arrimadas.

"Los militantes de Ciudadanos no se merecen lo que está ocurriendo hoy, es absolutamente inadmisible", ha insistido Igea en la línea del mensaje que esta mañana ha trasladado en un vídeo a través de su cuenta de Twitter, y tras el goteo de quejas de militantes que llevaban horas sin poder votar.

El líder de Cs en Castilla y León ha recordado que hace meses desde la plataforma se advirtió de que "la opción del voto telemático no era una buena idea", ya que se trata de una vía "frágil y cuestionada".

"Advertimos de que optar por el sistema telemático entrañaba graves riesgos", ha insistido Igea sobre un modelo de voto del que también ha advertido "Transparencia Internacional y muchísimos profesionales y politólogos".

"En Europa occidental, en general, es un sistema que no se utiliza por su fragilidad”, ha agregado.

No obstante, Igea ha sostenido que no va a hacer una valoración sobre lo que ha ocurrido "hasta que no exista un informe tanto de la empresa" encargada del voto telemático "como de la Gestora".

La plataforma 'Ciudadanos eres tú' lleva toda la jornada reclamando a través de Twitter saber "qué es lo que ha pasado con la caída del sistema para la votación telemática".

"Queremos saber cuánta gente ha votado, cuántas agrupaciones se han reunido, cuántas enmiendas se han presentado. Lo que pedimos los afiliados a @CiudadanosCs es transparencia", plantean en otro tuit.