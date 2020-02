Igea critica las candidaturas PP-Cs: "Ni la estrategia parece sensata, ni parece que se vaya a conseguir un objetivo"

Igea se ha expresado en estos términos este sábado en València, donde ha participado en un acto con militantes y simpatizantes de esta corriente. Allí, ha aseverado que "en ninguna de las situaciones se va a producir un cambio sustancial": "Alguien podría pensar que quizás si sumamos algún escaño más vamos a desalojar a los nacionalistas, pero no es verdad".

"No hay ni una sola encuesta que si sumamos con el PP vamos a ser capaces de sacar al PNV, no hay ninguna encuesta que diga que si hacemos una coalición preelectoral con el PP en Catalunya vamos a tener un solo escaño más, es más, hay algunas que dicen que vamos a tener menos", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que "la estrategia de las coaliciones preelectorales en España no siempre, por no decir casi nunca, se ha demostrado que produzca una suma matemática: Dos más dos casi nunca son cuatro en las coaliciones electorales".

Por todo ello, se ha preguntado: "Si políticamente no es útil, si además matas la marca del centro y si además repites una estrategia que se ha demostrado equivocada, ¿Cuál es la razón para tomar esta decisión?".

"Eso es lo que hay que plantearse, pero por encima de cualquier otra cosa, hoy se habla de coaliciones preelectorales, de puestos en listas, de si vamos el segundo en Álava o el primero en A Coruña, o no sé muy bien qué, pero ¿alguien ha oído hablar de nuestro programa? ¿Alguien ha oído hablar de qué hemos conseguido arrancar al PP en nuestro programa electoral?", ha lamentado, antes de añadir: "Si hay sentido para una coalición electoral es para ser capaces de llevar adelante el programa de Cs, y de eso, a esta hora, no sabemos nada".

"BUEN MOMENTO" PARA PREGUNTAR A LOS MILITANTES

Asimismo, Igea ha indicado que entre las elecciones generales y autonómicas en Euskadi y Galicia en el que ha habido reuniones de militantes en las agrupaciones para hablar de estrategia y modelo de partido y ha afirmado que "era un buen momento para haberles dicho a los militantes: 'Oiga, ¿quiere usted cambiar la estructura? ¿quiere usted una coalición preelectoral?'". "Nadie se lo ha preguntado", ha espetado.

Así, en referencia a las alianzas con los 'populares', ha señalado que "en cualquier caso, no debería ser ni el señor Igea, ni la gestora, ni nadie quien decidiera eso cuando hay un congreso en marcha en el que se va a decidir cuál es nuestra estrategia y cuál es nuestro modelo de organización".

A su juicio, deberían decidir los militantes: "Queremos poder decidir sobre el futuro de este partido, y de eso es de lo que se trata en estas semanas, de poder dar la voz a los militantes y que puedan decidir cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra estrategia y lo que ellos decidan, será por lo que nosotros trabajaremos".

"Pero esto no es una pelea, no ha sido nunca una pelea y no va a ser nunca una pelea entre Inés Arrimadas, Igea o cualquier otro candidato. Esto es un congreso de un partido en el cuál sus militantes tienen que decidir, tienen que debatir por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, y los demás lo que tenemos que hacer es intentar llevarlo lejos, intentar liderarlo", ha subrayado.

"EN LA TRINCHERA DE LA DERECHA NO CABE NADIE MÁS"

Por otra parte, el vicepresidente del ejecutivo castellanoleonés ha abogado porque Ciudadanos sea "un partido en el centro, que no esté en ninguna de las trincheras". "Lo que este país ha vivido en la investidura y durante estos meses es una sensación de absoluta angustia, de frentismo, y este país necesita más que nunca un partido en el centro, seguro, tranquilo, dialogante, fuerte en sus convicciones, que defiende los derechos individuales, el modelo territorial y constitucional y el pacto del 78, y que sea capaz de acordar a izquierda y a derecha y sea capaz de sacar al país de esta situación terrible que vive", ha manifestado.

Para Igea, España vive una situación "en la que hay un gobierno entregado al nacionalismo y al populismo y una derecha cada vez más extrema, y lo que no necesita este país es un partido más en una trinchera". "En la trinchera de la derecha no cabe nadie más, y nosotros lo que necesitamos y lo que necesita este país es un partido capaz de acuerdo, de llevar a cabo las mejores políticas de regeneración y renovación, y no necesita un partido más en la derecha", ha zanjado.