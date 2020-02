Igea pide anular la "ineficaz" votación de compromisarios de Cs y no presentará candidatura sin "seguridad suficiente"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con afiliados en València, después de que la votación telemática en Ciudadanos para elegir a los 355 compromisarios que asistirán a la Asamblea General de marzo haya comenzado con problemas, ya que varios afiliados se quejan de que aún no han podido votar por fallos en el sistema. Para garantizar que todos puedan participar, la Comisión de Garantías del partido ha ampliado el plazo de votación.

Igea ha remarcado que el sector crítico de Cs advirtió "hace meses que la opción del voto telemático no era buena idea" porque es "frágil" y "en este partido tiene dos procesos judiciales en marcha". A su juicio, este sábado "se ha demostrado desgraciadamente que es un sistema frágil y vulnerable". Además, opina que "se ha puesto en riesgo la imagen del partido. "Lo que ha ocurrido hoy no lo merecen los militantes de Cs, es absolutamente inadmisible".

A la espera de tener "un informe tanto de la empresa (encargada del proceso telemático) como de la gestora sobre lo que ha ocurrido", ha reprochado que su sector haya sido criticado "todos estos meses por decir que éramos unos críticos, cenizos y tóxicos", cuando finalmente "desde las doce de la noche hasta las cinco prácticamente nadie ha podido votar y el sistema está cuestionado".

Por ello, pide que desde la formación se emita una declaración, se den explicaciones y se "asegure a todos los militantes que se va a poder votar con un sistema limpio, seguro y en urnas". "Si no es así, es difícil que nadie pueda dar la tranquilidad que este partido necesita", ha apostillado.

"Espero que mi gestora y ejecutiva y la empresa encargada de este sistema den una explicación y espero que se les dé una alternativa en la votación. Evidentemente debería suspenderse y volver a convocarse en condiciones de seguridad y garantía. En ningún país del mundo se mantienen suspendidas las votaciones durante doce horas y se continúa", ha censurado.

Asimismo, respecto a si presentará su candidatura para la presidencia del partido, Igea ha señalado que "durante estos días, de manera reiterada", se les "ha cuestionado" sobre si van a "presentar o no" una candidatura alternativa a la de Inés Arrimadas. "Desde luego, en estas condiciones no, no seremos nosotros quienes validemos un sistema que hoy a esta hora está cuestionado".

Interpelado sobre de qué depende que presente una candidatura, ha señalado que "entre otras cosas va a depender de lo que digan los militantes, pero es que a día de hoy no se están pudiendo expresar".

Preguntado entonces por si su candidatura depende de que la votación sea "limpia", ha subrayado: "Naturalmente yo no participaría en una votación que no considerase que tienen los niveles de seguridad y limpieza suficientes porque sería avalarlo. Yo no estoy diciendo que la votación no sea limpia, lo que estoy diciendo es que, por lo menos, ha demostrado que no es segura".

Asimismo, ha señalado que si hubiera "una votación segura", si hubieran "escuchado la opinión de los militantes", esperarían "a saber qué hace la única candidata que se ha postulado con este modelo de partido".

Así, ha defendido que "lo que importa a los militantes es "poder definir su modelo de partido", ya que "para eso se han votado unas enmiendas en las agrupaciones".

"Queremos saber también, porque eso sí que lo podemos y tenemos que saber este lunes, cuánta gente ha votado, cuántas agrupaciones se han reunido, cuántas enmiendas se han presentado" y "cuál ha sido el resultado". "Lo que estamos pidiendo es transparencia", ha reivindicado