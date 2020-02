González Terol lamenta "la pleitesía de Sánchez" a la España "desleal" y critica "el plantón" a los agricultores

González Terol ha realizado estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido para participar en la Intermunicipal del PP de La Rioja que ha reunido a alcaldes y concejales del partido en el Círculo Logroñés bajo el título 'La Rioja nos une".

Durante su intervención, el vicesecretario nacional ha criticado también "la pleitesía" de Pedro Sánchez "a la España desleal" y ha lamentado "el trato que dispensaba Marlaska a los trabajadores que protestaban por su sustento y el de sus familias y, sin embargo, el que les ofrece a los CdR y a Torra cuando queman las calles y cortan las carreteras".

Ante todo ello, ha continuado, "Qué pena ver la humillación que hace el Gobierno a la España leal y próspera" y ha pedido a Sánchez que "deje ya de golpear a la España que quiere ir a trabajar" porque "el separatismo nunca se va a dejar de cobrar el impuesto revolucionario, de un modo o de otro".

En este punto, González Terol ha indicado que "da lástima ver cómo el Gobierno permite que se sigan abriendo embajadas para que se expanda el virus del nacionalismo radical e independentista en lugar de ir a Bruselas para luchar -junto al PP- por los fondos de la PAC" y ha lanzado un mensaje a los agricultores y ganaderos, "el PP va a estar a su lado para luchar por sus intereses".

Además, ha pedido a Sánchez que "deje de hacer concesiones a los enemigos de la libertad y de la nación".

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL PAÍS VASCO

El líder del PP ha criticado también la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir la Seguridad Social al País Vasco. Así, ha ironizado, "el Ejecutivo crea un Ministerio de Igualdad y, cuando paga el precio de su hipoteca lo hace a costa, precisamente, de la igualdad de los Españoles".

El Gobierno del PSOE -ha proseguido- "se carga la igualdad de todos los españoles poniendo en riesgo las pensiones de todos los españoles porque, sin duda, la decisión de transferir la seguridad social pisotea la igualdad de los españoles y es una irresponsabilidad".

González Terol también ha querido ejemplificar "más decisiones del Gobierno para romper la unidad de España" como es "la decisión de Sánchez de abrasar con impuestos a los españoles o con la amenaza de un 'decretazo' para poner en marcha impuestos como el de sucesiones o donaciones para freír a los ciudadanos con más impuestos".

Con ello, ha continuado, "más afrentas" como "el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra por mandato del PNV haciendo que la Guardia Civil salga de la comunidad foral o la convocatoria de la 'mesa de la vergüenza' tras haber fijado la fecha el inhabilitado Torra, o también el deseo del gobierno de modificar el código penal para beneficiar a los condenados por el 'process'"

Con estas acciones, González Terol considera que Pedro Sánchez "quiere un estado español anoréxico para seguir alimentando a los separatistas maltratando a los que trabajan a diario", como "a los agricultores o ganaderos" porque "en 20 meses de 'desgobierno' de Sánchez la renta agraria ha bajado un 20 por ciento mientras que con el PP creció un 40 por ciento".

El vicesecretario nacional de Política Territorial ha asegurado que Sánchez "no solo no ayuda" a agricultores o ganaderos, tampoco lo hace con las empresas porque "implanta medidas que terminarán pagando los propios trabajadores como la famosa tasa Tobin o la tasa Google".

Ante ello, se ha preguntado, "¿en qué mundo vive este Gobierno que piensa que golpear a la prosperidad tiene efectos positivos?. El Gobierno debe aprender que el dinero no los crean las leyes ni las ideologías lo crean los trabajadores que cada día madrugan para seguir formando España".

Por todo ello, ha pedido al PSOE que "deje de machacar a la innovación, a la prosperidad y al talento porque eso solo nos va a conducir a la miseria". El Gobierno debería "entender de una vez que no se trata distribuir la pobreza entre todos sino de generar riqueza para todos".

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "ESTÁ INSTALADO EN LA MENTIRA"

Para el PP, "el Gobierno de Sánchez está instalado en la mentira y, por tanto, no se puede esperar honestidad". Un Gobierno "que no cumple ni siquiera su palabra de no pactar con los independentistas, por ejemplo, o de un Ejecutivo que, desde que se conoció el encuentro del ministro Ábalos con Delcy Rodríguez, no ha habido un solo día en el que hayan dicho la verdad".

Ante ello, ha explicado González Terol, "la justicia ha aceptado la interposición de la demanda que presentamos para que se conserven las imágenes de Barajas y sepamos a ciencia cierta qué ocurrió".

Lo más "grave" para Terol "no es que se haga daño a la credibilidad interna de un Gobierno sino que se juega con la política exterior y nuestra imagen en el mundo". Además, también ha criticado "la puerta giratoria" del Gobierno con la exministra Dolores Delgado.

A pesar de todo y "para desenmascarar a estas mentiras está aquí el PP", ha finalizado.