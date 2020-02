Podemos defiende que su postura es "sacar adelante una comisión de expertos, que espera que se forme"

Según ha informado Podemos este sábado en declaraciones a Europa Press, la postura de la formación es "sacar adelante una comisión de expertos, que espera que se forme" y ha recordado la rueda de prensa conjunta -en la que participaron PSIB, MÉS y Podemos- celebrada el pasado día 10 de febrero y en la que se presentó la iniciativa.

Respecto a que el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha considerado que Alcover, "miente" cuando afirma "no saber de quién salió la idea de la comisión de expertos", la formación morada ha asegurado que "no tiene nada más que decir".

Podemos tampoco se ha pronunciado sobre el hecho de que en MÉS "hay mucho malestar" por las palabras del portavoz socialista en el Consell de Mallorca.