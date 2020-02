La reacción de Iglesias cuando en 'Sálvame' le preguntan sobre su supuesta nueva paternidad

La ex gran hermana, Chiqui, volvió ayer a Sálvamecon un nuevo episodio de su sección Chiquinforme semanal. En esta ocasión, acudió al Congreso de los Diputados con una camiseta en la que llevaba estampada una imagen de Pablo Casado y Pedro Sánchez sobrepuesta en un corazón. Tenía como misión entrevistar a los diputados que iban llegando, para fomentar la reconciliación entre los dos políticos.

"Sánchez y Casado se han reunido en la Moncloa y no se han puesto de acuerdo en nada. Muchas instituciones están bloqueadas por el Gobierno y la oposición, y yo me he propuesto una misión: que Sánchez y Casado se hagan amigos y nos saquen de esta", dijo la reportera.

Ministros como Luis Planas o José Manuel Rodríguez Uribes, no se acercaron a contestar a sus preguntas, pero Ábalos sí que agradeció la presencia de la colaboradora entre risas.

La murciana onsiguió felicitar a Inés Arrimadas por su embarazo, y que Teodoro García Egea le gritara "¡Viva Cartagena!". Cayetana Álvarez de Toledo sí que se paró a hablar con ella y le ofreció unas declaraciones con respecto a la situación de tensión entre PP y PSOE. "Soy muy optimista con respecto a España y a las soluciones".

Pero, sin duda, la respuesta que más sorprendió de todas fue la de Pablo Iglesias ante la felicitación por su futura paternidad. El vicepresidente reaccionó poniendo cara de susto y le exclamó "¡No me jodas!", ante lo que Chiqui rectificó que su intención era felicitarle por el reciente nacimiento de su hijo. También confesó que le parecía "muy chula" la camiseta que llevaba la reportera.

Con quien le fue imposible hablar fue con Pedro Sánchez, que no atendió a la petición de Chiqui de saludar a la cámara, y Pablo Casado, que se había marchado.