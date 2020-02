MÉS asegura que Alcover (PSIB) "miente" cuando afirma "no saber de quién salió la idea de la comisión de expertos"

Según ha informado el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà este sábado a Europa Press, Alcover "miente" porque "el PSOE ha propuesto y ha empleado la posición de fuerza y el acuerdo de lealtad del Pacte para exigir a los socios -MÉS y Podemos- una comisión de expertos en lugar de la comisión de investigación en el Consell".

En este sentido, ha recordado que "MÉS y Podemos defendieron la Comisión de investigación internamente y públicamente hasta que los Socialistas exigieron la Comisión de expertos" y, ha insistido Ferrà, "gracias a MÉS se consiguió que al menos pudiera comparecer cualquier persona".

Asimismo, Ferrà ha reiterado que Alcover "miente" al afirmar que "no se propuso la forma en la que se había de investigar", alegando que MÉS lo ha dicho. No obstante, para el diputado ecosoberanista "lo más grave" es que "miente no solo porque MÉS lo ha dicho interna y externamente, sino porque él mismo lo dijo". Lo hizo el pasado día 16 de enero cuando afirmó que la comisión de investigación propuesta por la oposición "no tiene que ser solo del año 2019, sino que hay que llegar a la raíz del problema".

Por este motivo, ha asegurado Ferrà, en el partido ecosoberanista hay "mucho malestar". Finalmente, ha señalado que a lo largo de este sábado se intentará hablar tanto con el PSIB como con Podemos para aclarar esta cuestión.