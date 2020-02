Belinda Washington arrasa en 'Tu cara me suena' y Chenoa llora en su encuentro con Gisela

La actriz Belinda Washington se ha convertido en la gran protagonista de la noche del viernes al ganar la séptima gala de Tu cara me suena con un pleno absoluto. El programa emitido este viernes ha estado cargado de emotividad y reencuentros, como el vivido entre Chenoa y Gisela.

Esta última ha visitado el plató de Tu cara me suena para interpretar la canción (I’ve had) The time of my life, de la banda sonora de la película Dirty Dancing, junto a Jorge González.

La actuación de Gisela ha hecho saltar las lágrimas a Chenoa, que ha corrido hasta el escenario para abrazar a su amiga. "Es perfecta, tiene un control de voz... No puedo decir nada más, es mi amiga y la amo con todo mi corazón", ha dicho visiblemente emocionada.

Por su parte, Belinda Washington ha logrado ganarse al jurado y al público con su imitación de la cantante australiana Tones and I y su tema Dance Monkey.

Washington ha obtenido un pleno absoluto tras conseguir la máxima puntuación del jurado y del público, algo que hasta ahora no había pasado nunca en una gala de Tu cara me suena.

La actriz y presentadora ha dado las gracias a todo el equipo del programa y ha pronunciado un emotivo discurso sobre los artistas callejeros. "A esa gente que no vemos, que no nos fijamos, intentemos ser más conscientes", ha dicho. Los 3.000 euros del premio los ha destinado para la ONG Proyecto Gloria, que "hacen que los invisibles sean visibles".