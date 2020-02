PP lamenta que la Agrupación de Cofradías pueda perder la subvención "por la incapacidad del equipo de gobierno"

Además, ha destacado en una nota el "apoyo absoluto" del Grupo Popular a todas y cada una de las Cofradías de la ciudad de Jaén, "que sin lugar a dudas hacen una magnífica labor tanto religiosa como social".

El acuerdo de no disponibilidad de crédito es obligado por la IGAE, ya que las subvenciones de carácter nominativo no son prorrogables en los diferentes ejercicios. Así, la concejal popular ha recordado que en este Pleno que se convocará para el próximo 27 de febrero el equipo de gobierno de PSOE y Cs "llevarán más acuerdos de no disponibilidad de crédito, por ejemplo, uno denominado de subvenciones de agentes sociales por un importe de 38.890 euros, la aportación anual a la UNED por un importe de 188.672 euros o el convenio con ARCA valorado en 12.000 euros, lo que demuestra que es una práctica de obligado cumplimiento marcado por las normas de la Intervención General del Estado".

Azañón ha instado al alcalde a "ponerse a trabajar en vez de intentar mentir a las decenas de cofrades de la capital que siempre han tenido y tendrán el apoyo del PP". Además, ha recordado que esta problemática se hubiera solucionado mediante una modificación presupuestaria "que podrían haber llevado al Pleno y estaría totalmente operativa. Podrían haberla hecho en 2019 y haber comprometido el gasto con un decreto de Alcaldía".

La edil ha aseverado que "Julio Millán y su equipo de gobierno tuvieron siete meses y no lo hicieron, por lo que no deben buscar culpables para su clara irresponsabilidad y falta de gestión".

"Estas medidas contables se realizan todos los años debido al carácter nominativo de las partidas presupuestarias, lo que ocurre exactamente con las que llevarán al próximo Pleno de febrero y que, si no se ponen a trabajar, ocurrirá exactamente lo mismo, no pudiendo ejecutar las partidas", ha señalado Azañón.

De esta forma, ha recordado que la obligación de aprobar la modificación presupuestaria es "única y exclusivamente de Julio Millán y su equipo de gobierno", ya que es en mayo cuando se llevó el acuerdo a Pleno y la toma de posesión de la nueva corporación municipal fue en junio "teniendo casi siete meses para solucionarlo".

Finalmente, la concejal popular ha querido remarcar el carácter legal y meramente ordinario tras la directriz marcada por la IGAE y que el equipo de gobierno tenía la llave para poder desbloquearlo, "lo cual no han realizado por mero interés político o, lo que es más grave aún, por mero desconocimiento de las posibilidades, lo que demostraría una grave falta de interés en solucionar los diferentes problemas que se presentan en el día a día de una administración pública".