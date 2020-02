Ábalos: "Tinc clar per a què, per què i a qui no els agrada el meu compromís polític"

Així ho ha asseverat el dirigent socialista en la presa de possessió de la nova delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, després que aquesta li haja dirigit unes paraules de suport per l'"assetjament sense precedents" que està patint, en referència a la polèmica per la reunió amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a Barajas.

Calero ha denunciat que Ábalos està "patint un assetjament i persecució sense precedents en la història espanyola". "Saps per què? Perquè eres un dels polítics més solvents de l'actualitat espanyola", ha asseverat dirigint-se a ell, entre aplaudiments dels assistents a l'acte.

"Paciència, segueix millorant les infraestructures, segueix liberalitzant els trams d'autopistes i segueix treballant perquè els joves puguen emancipar-se a vivendes dignes i amb preus assequibles", ha manifestat la nova delegada.

Ábalos, per la seua banda, ha arrancat el seu discurs fent un incís per a agrair-li aquestes paraules, remarcant que no li agraden "els elogis ni en públic ni en privat: en privat em superen i en públic m'avergonyeixen". "Ho agraïsc des de l'afecte, però no em fa falta".

"Tinc clar per a què, per què i a qui no els agrada el meu compromís polític", ha resolt el també secretari d'Organització del PSOE, per a continuar amb la seua intervenció institucional.