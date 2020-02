L'arranjament escolar del pròxim curs preveu més aules en totes les etapes gràcies a les habilitacions, segons STEPV

Així i tot, l'increment "no compleix les expectatives de la comunitat educativa, ja que les creacions d'aules són testimonials i les habilitacions (unitats per a un sol curs) superen de llarg les creacions en diversos nivells".

Així ho ha assegurat el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), després de realitzar una anàlisi de la previsió de l'arranjament escolar facilitada per la Conselleria d'Educació. Cal recordar que aquestes dades es refereixen únicament a centres públics i la planificació definitiva inclourà també els col·legis concertats.

El sindicat assenyala que "el saldo continua sent positiu, ja que es creen o habiliten més unitats en totes les etapes educatives de les quals se suprimeixen", un increment que "és una constant dels últims anys".

No obstant açò, adverteix que "les habilitacions per un curs continuen sent superiors a les creacions -unitats estables en el temps-, excepte en l'etapa de primer cicle corresponent a les noves unitats de 2-3 anys, unitats que la Conselleria va començar a catalogar fa dos cursos".

En la resta d'etapes, STEPV considera que aquest augment "no compleix les expectatives de la comunitat educativa, ja que les creacions d'unitats són testimonials i les habilitacions superen de llarg les creacions en segon cicle d'educació infantil (4 creacions davant de 161 habilitacions); en Educació Primària (43 creacions davant de les 128 habilitacions), en Educació Especial (5 habilitacions i 0 creacions) i en Comunicació i Llenguatge (45 habilitacions i cap creació).

D'acord a la informació distribuïda per STEPV, el saldo final -la diferència entre aules creades, habilitades i suprimides- seria de +45 en primer cicle d'infantil i 150 en el segon; 20 en primària; 23 especialment i 86 de Comunicació i Llenguatge.

BAIXAR RÀTIOS I NOVES PLANTILLES

Per al sindicat docent, és "fonamental la reducció de ràtios en tots els nivells i la negociació d'unes noves plantilles que responguen les necessitats actuals".

En aquest sentit, al·ludeixen a l'aplicació de la normativa d'educació inclusiva i del plurilingüisme i reclamen aquestes millores per a "garantir l'estabilitat dels centres i potenciar la qualitat de l'ensenyament".