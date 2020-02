La madre mexicana que exige justicia para el asesinato de su hija: "Tengo todo el derecho a quemar y a romper"

Yesenia Zamudio es la madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio tras ser arrojada desde el quinto piso de un edificio en el año 2016, en México.

Desde entonces, Yesenia no ha parado de participar en numerosos actos feministas y de luchar para conseguir justicia para su hija asesinada. Así, el pasado 15 de febrero, intervino en la manifestación por el feminicidio de Ingrid Escamilla y las imágenes han sido difundidas a través de Youtube por la página

Combatimos La Tiranía.

"Dejen de estarse lucrando con nuestro dolor. Si me ven de negro y soy muy radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es el pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija!", comienza la madre de María de Jesús a manifestar en el vídeo.

"Yo no soy una colectiva ni uso tambor ni necesito de un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija y, sí, soy una madre empoderada y feminista", prosigue explicando Yesenia.

Después, pasa a revindicar: "Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, ¡que no nos estorbe!"

"Ya no señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo de nuestro dolor. Madre de María Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia y por mi hija. Y por todas las que nadie nombra", concluye en el vídeo.