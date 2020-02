El jutjat obri juí a Fuset per l'accident del muntatge dels concerts de Vivers en el qual va morir un treballador

L'instructor fixa per a l'enjudiciament de la causa el jutjat penal de València que corresponga per torn i acorda donar trasllat de les actuacions a les defenses perquè en el termini de deu dies formulen acusació. El jutjat, en una interlocutòria d'aquest divendres facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, requereix als acusats perquè en 24 hores presten fiança conjunta i solidària per import de 450.000 euros per a cobrir les responsabilitats pecuniàries que pogueren declarar-se.

En la interlocutòria, contra la qual no cap recurs en la majoria dels punts acordats, es declara la responsabilitat civil directa de les asseguradores i subsidiària dels promotors i, entre d'altres, també de l'Ajuntament de València. En aquest cas, Fiscalia no acusa Fuset en entendre que no era encarregat de realitzar les obres ni el promotor, mentre que la família de la víctima reclama cinc anys de presó per a l'edil per un delicte contra la vida i salut dels treballadors i un homicidi imprudent.

El magistrat acorda deduir testimoniatge per possible prevaricació -procediment similar a una denúncia- en els termes que, en aquest cas, sí havia demanat el fiscal respecte a Fuset. Aquesta part de la resolució sí pot ser recorreguda. L'instructor arreplega en la interlocutòria que, encara que no és precisa la deducció de testimoniatge ja que en apreciar indicis de delicte qualsevol de les parts pot presentar denúncia, decideix fer-ho en haver-se concedit per part de Fuset l'explotació de servicis d'hoteleria a una part sense seguir un procediment competitiu "a canvi d'una barata o compensació il·legítima per assumir el muntatge de les graderies en l'escenari".

Aquest nou procediment contra Fuset se cenyiria, segons van confirmar en el seu moment a Europa Press fonts judicials, a un delicte de prevaricació en relació a la presumpta concessió comercial que va fer l'edil en els concerts de Vivers del 2017, de tres taulells de bar i cinc llocs de menjar, a canvi del muntatge de la graderia. Segons estima el ministeri públic, aquesta decisió va poder anar en contra de la Llei de Contractes del Sector Públic.