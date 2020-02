Juan Marín: "Inés es la única persona que puede dirigir un proyecto como Cs"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en la comunidad, Juan Marín, repasa con 20minutos la actualidad de su partido a nivel nacional, en un momento decisivo para Cs tras las últimas caídas electorales.

¿Cómo valora la coalición en el País Vasco? [en marcha en el momento de la entrevista el pasado día 19]

Es positiva, creo que puede ayudar a que haya un buen resultado y que sigamos siendo un muro de contención a los que quieren romper este país. Que se visualice que hay una oposición fuerte dispuesta a pelear para que esto no suceda.

¿Qué pasará en Cataluña?

Creo que no habrá convocatoria electoral hasta que ERC apruebe los PGE, porque no le interesa ahora mismo. Y ahí todavía está muchísimo más justificada la coalición, con la situación tan extremadamente delicada que vive la sociedad catalana, provocada por aquellos que solo tienen un objetivo en mente, conseguir la independencia aún a sabiendas de que es imposible. Pero hay un clima de inestabilidad hasta el extremo de que ERC tiene cogido con pinzas al presidente del Gobierno y lo puede soltar en cualquier momento si no cede a su chantaje.

En Galicia, en cambio…

Creo que el señor Feijóo está muy convencido de que le va a ir muy bien en las elecciones y yo espero que a Cs también y que tengamos al menos representación en el Parlamento gallego para poder defender con fuerza, desde un proyecto de centro, liberal y progresista un proyecto para que Galicia siga sumando en España y que en ningún momento se le abra esa grieta que se ha abierto en País Vasco y Cataluña.

¿Servirá esto para frenar otra caída electoral de Cs o puede provocar que la formación se diluya?

Cs no se va a diluir porque gobierna para 20 millones de personas en cuatro comunidades y más de 400 ciudades importantes. Esto tiene que servir para que ese brote secesionista no siga progresando. No va de cuántos consigues tú o cuántos consigo yo, sino de si somos capaces de frenar esta tendencia. Yo creo que hoy, lo que los ciudadanos valoran fundamentalmente a la hora de ir a votar es para qué y no con quién. El marco en el que nos podemos mover Cs, PP y PSOE es ese, tres fuerzas que tenemos coincidencias en muchos aspectos, pero que también tenemos nuestras diferencias. Si no buscamos esos puntos de encuentro, al final ganan los que quieren romper España y eso no es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Por eso, espero que valoren también este esfuerzo que se hace aun a riesgo de que muchos confundan esta coalición con una fusión, que nada tiene que ver.

"ERC tiene cogido con pinzas a Sánchez y lo puede soltar en cualquier momento si no cede a su chantaje"

¿Estaría dispuesto a concurrir junto al PP a otras autonómicas en Andalucía?

Ante situaciones excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales, y en Andalucía no se dan estas circunstancias. Los andaluces estamos súper orgullosos de ser españoles y no tenemos ese sentimiento ni esa necesidad por romper nada, todo lo contrario. Aquí lo que queremos es construir una España más en igualdad, y con más oportunidades para todos.

¿Qué ha pasado para que Cs tenga diez diputados en el Congreso?

Que hemos cometido errores, así de sencillo.

¿Cuáles?

No hemos sabido comunicar las decisiones, y no digo que fueran acertadas o no. Si algo hemos tenido siempre es que hemos sido valientes a la hora de afrontar las campañas electorales y cuando decimos que no es que no, pero no supimos explicar por qué. Ha sido un duro golpe y lo único que queda es levantarnos.

¿Cómo valora la salida de Albert Rivera?

Sin lugar a dudas, tomó una decisión ejemplar en la política española. Y nos dio una última lección a todos los que creemos en la democracia y en los políticos de este país.

¿Se equivocó al no apoyar a Pedro Sánchez en abril de 2019?

Nos equivocamos en comunicar el porqué no, más que en la decisión. El no fue porque sabíamos que había un acuerdo con Podemos y los separatistas y el tiempo nos ha dado la razón. Si le hubieran pedido la Luna, Pedro Sánchez se la hubiera dado a cualquiera. Y que un solo voto de Nueva Canaria pueda decidir un Gobierno, o que, con todos mis respetos, Teruel Existe, pueda decidir un Gobierno. O que el señor Rufián, cuando le dé la gana y quiera, suelta al señor Sánchez y se estrella… Lo único que quería el señor Sánchez es ser presidente y nosotros queríamos un proyecto. Si lo hubiéramos comunicado bien hubiéramos perdido 20 escaños, no 47. Es evidente que los españoles nos castigaron y lo aceptamos. Ahora queda llevar a cabo un proceso para volver a ese centro moderado, a ese partido que es capaz de facilitar y dar estabilidad a gobiernos, de formar Gobierno o de estar en una oposición constructiva. Y lo hemos demostrado muchas veces. Yo he estado en Andalucía cuatro años en la oposición apoyando un Gobierno del PSOE. Y ahora estoy formando uno con el PP. Y hay ayuntamientos en Andalucía donde estamos gobernando con el PSOE o hemos apoyado al PSOE y estamos en la oposición. Y hemos sido capaces de llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha. ¿Por qué? Porque estamos en el centro. Si estuviéramos en la derecha, no podríamos llegar a acuerdos con la izquierda. Y si estuviéramos en la izquierda, no podríamos llegar a acuerdos con la derecha.

"Cuando decimos que no, es no, pero no supimos comunicar las decisiones"

¿Y esto cree que sí lo entienden los ciudadanos o que lo identifican con ser veletas?

Bisagra, veleta… Mire, la parte más importante de una puerta es la bisagra, es la que decide para dónde se abre la puerta.

¿Es Inés Arrimadas la persona que puede hacer renacer a Cs?

Estoy totalmente convencido de ello, tiene todo lo necesario para poder dirigir un proyecto como Cs, tiene ese liderazgo y esa capacidad de escuchar y de tomar decisiones, ser fuerte y valiente. Conoce este proyecto desde sus inicios, sabe los principios y valores que defendemos, sabe nuestro posicionamiento tanto a nivel nacional como europeo, porque somos un partido tremendamente europeísta. Me atrevería a decir que es la única persona que en este momento puede llevar a cabo esta labor y confío en que así lo entiendan los afiliados. Creo en ese modelo que Inés Arrimadas representa, y por eso la defiendo y estaré ahí con ella donde ella me pide que esté.

¿Se ha planteado en algún momento presentarse a las primarias?

Jamás, no se me ha pasado ni por la imaginación. Yo lo único que quiero es estar haciendo mi trabajo aquí, colaborar en lo que pueda y que me dejen trabajar en Andalucía. Yo no quiero salir de aquí ni tengo esas aspiraciones. Jamás.