MásJaén.-Diputación y UJA participan en un proyecto tecnológico europeo para reducir la soledad entre los mayores

Diputación y UJA participan en un proyecto tecnológico europeo para reducir la soledad entre los mayores

20M EP

La Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén (UJA), la Fundación Ageing Lab, e Indra van a trabajar en el impulso de Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing), un proyecto europeo para promover el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada de las personas mayores a través de diferentes soluciones tecnológicas.