L'APV defèn el seu "esforç pel consens" en l'ampliació nord i que una nova DIA és "menys necessària que abans"

Amb aquestes modificacions, una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) "és menys necessària que abans". És més, "la futura terminal serà mediambientalment la més sostenible del planeta", ha augurat Martínez en la roda de premsa posterior al Consell d'Administració de l'APV. A més, davant del rebuig de Compromís, que manté la necessitat d'una nova DIA, el responsable de Valenciaport ha plantejat la possibilitat de "buscar mesures compensatòries" per al medi ambient i la ciutat.

Els canvis en l'avantprojecte es basen a més en "criteris tècnics", ha dit, una vegada conegudes les conclusions de l'estudi realitzat pel Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX), dependent del Ministeri de Foment, que després de fer una simulació en 3D de la infraestructura, ha conclòs que "no es considera necessari protegir la dàrsena nord perllongant el dic d'abric". Aquesta renúncia suposarà a més un estalvi d'entre 40 i 50 milions d'euros a l'APV.

També s'ha parlat amb Terminal Investment Limited (TIL), filial del grup MSC -pendent de la concessió definitiva per a la construcció i explotació de la futura terminal- i la naviliera suïssa els ha traslladat que se senten "còmodes i confortables" amb el dragatge actual de 18 metres en l'accés a la terminal per al pas dels seus bucs. "Si l'usuari fonamental no necessita més, deixem d'insistir", ha explicat Martínez.

EL FARCIMENT "RESPECTARÀ ESCRUPOLOSAMENT" LA DIA VIGENT

Quant al farciment dels molls de la citada terminal, el president de l'APV ha a assegurat que "es respectarà escrupolosament" el que marca la Declaració d'Impacte Ambiental vigent, que arreplega tot un seguit de punts per a l'extracció del material. Així, al mateix temps que marca espais on es podria dragar, apunta també per exemple usar "excedents" que puga tindre la pròpia ciutat.

En aquest punt, Aurelio Martínez ha assenyalat que li agradaria que les obres de la terminal coincidiren amb les del túnel passant en la ciutat i poder "resituar" l'excedent del material que provoquen les obres i utilitzar-ho com a farcit per als molls. No obstant açò, tem que les obres del túnel es retarden més que les de la terminal.

El president de l'APV ha avançat que la seua intenció és que el pròxim Consell d'Administració, a la fi de març, puga aprovar l'atorgament de la concessió definitiva a TIL, d'MSC, per a la construcció i explotació de la futura terminal nord. I entre el juny i el juliol creu que Typsa tindrà redactat el seu projecte definitiu.