Más de 10.000 agricultores y medio millar de tractores recorren Murcia para exigir precios justos para el sector

EDU BOTELLA

La protesta, una de las más multitudinarias del sector agrario en la Región en los últimos años, ha sido secundada por más de una veintena de organizaciones y han asistido medio millar de tractores de distintos puntos de la Región y más de 10.000 personas, según la organización.

Las expectativas iniciales que manejaban inicialmente no se han cumplido, sino que se han "desbordado", según Marcos Alarcón, secretario general de UPA.

Centenares de agricultores y decenas de tractores comenzaban a llegar a primeras horas de la mañana a la ciudad, convocados por Asaja, COAG y UPA, para protestar por la situación del sector y exigir unos precios "justos", con el lema 'Sin agricultores y ganaderos, qué comeremos mañana'.

Un tractor Ebro Super 55, que tiene más de 60 años de antigüedad, encabezada esta protesta, flanqueada por varios vehículos policiales y precedida por más de 230 tractores del Campo de Cartagena y más de un centenar del Valle del Guadalentín.

Los manifestantes, que han coreado consignas '¡Manos arriba, esto es un atraco!' y '¡Precios justos!', han recorrido las calles del centro de Murcia. La protesta ha partido de San Esteban y ha recorrido Gran Vía hasta concluir, en la Delegación del Gobierno, con la lectura de un manifiesto.

Algunos tractores y manifestantes de a pie portaban pancartas con lemas de apoyo al campo murciano: 'La DANA nos arruina y al gobierno le patina', 'Lo primero nuestro producto nacional', 'Fuera mafias', 'Si el labrador se arruina y ya no puede labrar, qué guisarás en tu cocina 'pa' poderte alimentar' ó 'A unos céntimos he vendido, cada vez más arruinado, me quedo sorprendido de lo que vale en el mercado'.

El presidente de COAG en San Javier, Emilio Alfonso Martínez, ha valorado de forma "muy positiva" el transcurso de la jornada y espera que sirva para acabar con la "vergonzosa" diferencia que existe entre el beneficio que saca el agricultor por su producción y el precio que paga el consumidor.

Martínez ha explicado a Europa Press que desde su municipio se han trasladado hasta la capital ocho autobuses, cinco de ellos de El Mirador.

"Aquí somos una cadena; nos necesitamos todos, incluidos los gobiernos regional y central", ha comentado el presidente de COAG, que ha acudido a la movilización con una carretilla en la que portaba naranjas, claveles, limones, apio y alcachofas, y unos letreros en los que se podía leer la diferencia entre lo que gana el agricultor y lo que paga, después, el consumidor.

"MÁRGENES ABUSIVOS DE HASTA EL 800%"

La manifestación ha desembocado en la Delegación del Gobierno, cuya sede en la avenida Teniente Flomesta estaba protegida con el despliegue de un cinturón policial, aunque los agentes no han tenido que intervenir finalmente y la protesta se ha desarrollado pacíficamente.

Tan solo cabe reseñar que los organizadores han situado dos camiones articulados frente a la sede de la Delegación y han descargado en el suelo varias toneladas de coliflores y brócolis. "Se preguntarán por qué hemos tirado por el suelo este cargamento: porque los precios también están por el suelo", ha clamado el presidente de COAG Murcia durante la lectura del manifiesto final, que ha tenido lugar en ese mismo lugar.

Durante su intervención, Padilla ha arremetido contra la burocracia existente y contra los márgenes de beneficio de los intermediarios, que se elevan "al 700 u 800%", por lo que ha estimado que "hay hueco para que los productores reciban más y que los consumidores no paguen los precios abusivos cuando van a comprar".

Además, Padilla ha criticado las importaciones de productos hortofrutícolas de países con los que "no podemos competir" y ha pedido agua "a un precio razonable". Al respecto, ha mostrado su esperanza en que el Gobierno de España "se posicione y, si tiene que hacer huelga en Bruselas, la haga para que respeten nuestra dignidad".

El secretario general de UPA Región de Murcia, Marcos Alarcón, ha remarcado que esta movilización ha sido un "éxito rotundo" y una de las manifestaciones "más importantes del sector agrario en los últimos años".

Durante su intervención, ha recordado a los gobiernos de Murcia y España que los participantes en la movilización no son "delincuentes, sino gente honrada, los que se levantan más temprano cada mañana y empeña su patrimonio en su negocio".

En su manifiesto, las tres entidades agrarias lamentan que los agricultores y ganaderos "no pueden más" ya que los bajos precios en origen "afectan cada vez más a producciones". En concreto, lamentan que los costes de producción "se disparan", mientras la renta agraria cae un 9%, a lo que hay que añadir el "temido recorte de las ayudas comunitarias" y "las dificultades para exportar por los aranceles americanos, el Brexit o el veto ruso".

Así, las organizaciones convocantes critican que la situación de "hartazgo" es general y, en este contexto, reclaman medidas de apoyo "que vengan a paliar los graves perjuicios que estamos sufriendo". Les preocupa "los desequilibrios que aún persisten entre los distintos eslabones de la cadena en la conformación de los precios y la falta de rentabilidad de las explotaciones".

"En un momento en el que tanto se habla del reto climático, de la España vaciada y de la necesaria vertebración del medio rural, es necesario más que nunca tener en cuenta al sector agrario, porque sin él no será posible acometer los retos que la sociedad demanda", añaden.

En este sentido, COAG, UPA y Asaja piden a las administraciones competentes "que tomen conciencia de la gravedad del problema y que se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía, que además contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y del espacio natural".

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Los convocantes reclaman una respuesta "urgente y coordinada" por parte de las diferentes administraciones y de la cadena agroalimentaria.

En este sentido, exigen en primer lugar "precios justos" para alcanzar una "mínima rentabilidad", debido al "desequilibrio de la cadena agroalimentaria, a lo que hay que añadir la problemática que genera la subida de los costes de producción, que no tenemos capacidad de trasladar al precio de nuestros productos".

Por ello, reclaman medidas compensatorias para "poder hacer frente a la continua subida de los inputs agrarios que afectan a la totalidad de las producciones".

En segundo lugar, exigen acabar con los "abusos" de la distribución, ya que "siguen produciéndose prácticas abusivas y desleales que, además, redundan en la banalización de los productos". Para los convocantes "urge modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para hacerse más exigente con los que abusan".

Asimismo, exigen que se impida la competencia "desleal" de terceros países, y estiman necesario "un control exhaustivo de las importaciones procedentes para garantizar que se cumplen con las mismas exigencias fitosanitarias y de producción".

Igualmente, reclaman "agua para regadío de calidad, en cantidad suficiente y a un precio razonable", ya que "se trata de un elemento imprescindible para garantizar el mantenimiento del regadío existente". Además, piden que se acometan nuevas infraestructuras hídricas que permitan "sustanciar el déficit hídrico de la cuenca del Segura".

De la misma forma, ensalzan el papel de ganaderos y agricultores para hacer frente al problema del despoblamiento; reclaman el reconocimiento de la función medioambiental del sector agrario; y piden una Política Agraria Común (PAC) "justa".