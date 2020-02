El PP denuncia que Ribó no ejecute "el 60% del presupuesto de inversiones" de 2019, un total de 100 millones

Catalá también ha criticado que Ribó "sigue sin entregar a la oposición el estado de ejecución del presupuesto de 2019". Sin embargo, ha señalado que desde el Gobierno "ya se han dado datos" y considera que estos son "muy preocupantes".

"Si sumamos lo que se ha dejado de invertir en estos cuatro años de Gobierno Ribó y PSPV en la ciudad se supera los 300 millones de euros. Por tanto, no es para estar orgulloso de la gestión, pues el gobierno del Rialto ha sido un auténtico fracaso", ha criticado Catalá en un comunicado.

Según denuncia el PP, el Ayuntamiento de València ha cerrado el 2019 con el estado ejecución de inversiones "más bajo desde que gobiernan". El grupo municipal ha incidido en que, si se compara con el estado de ejecución del presupuesto al cierre de 2018, "el del pasado año aún es menor" ya que en 2018 solo ejecutaron el 45,7% del presupuesto y el año 2019 se ha ejecutado "apenas un 40%, 71,8 millones de euros". "Cerca de cuatro millones menos se han invertido en los barrios de la ciudad de València", ha reprochado.

Por lo tanto, "cerca del 60% de las inversiones para el año 2019 no se han ejecutado y siguen así condenando a los barrios de la ciudad a no disponer de actuaciones necesarias", ha reprochado. "De hecho, al cierre de noviembre no se había ejecutado ni un euro en 14 barrios y la pedanía de Poble Nou", ha apostillado Catalá.

GESTIÓN "PARALIZADA" Y "SIN IDEAS"

El PP ha advertido que "este bajísimo estado de ejecución" demuestra la "paralización en la gestión del gobierno de Ribó y PSPV". A su juicio, "siguen sin ideas y con una administración paralizada por su inoperancia en la gestión".

"Estos datos confirman la falta de implicación del equipo de Gobierno en la gestión de la ciudad. No han conseguido ejecutar ni la mitad de las inversiones previstas, lo que deja en evidencia que son ficticios los presupuestos municipales y que no hacía falta subir los impuestos en 2020 como han hecho".

La portavoz 'popular' ha defendido que con estos datos "no tenía ningún sentido la subida de impuestos y tasas municipales prevista para 2020 y que supondrá para cada familia un aumento tanto en el IBI como en el recibo del agua". "Al mismo tiempo, esta subida penalizará a los comercios y actividades económicas de la ciudad de Valencia que son quienes generan empleo en la ciudad", ha agregado.

El PP ha criticado que, "a cambio de subir impuestos y tasas, el Ayuntamiento reduce las inversiones y los servicios en la ciudad, mientras aumentan las quejas por falta de limpieza, tráfico, contaminación acústica y funcionamiento de la EMT".