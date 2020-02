La jutgessa envia a presó provisional per assassinat el detingut per la mort de la seua parella a Moraira

La causa està oberta per un delicte d'assassinat, sense perjuí d'una ulterior qualificació, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El presumpte autor dels fets, un ciutadà holandés de 59 anys, es va entregar el dimarts davant la Guàrdia Civil.

El cos de la dona, de 36 anys, va ser localitzat per uns treballadors del servici de neteja cap a les 8.00 hores de dilluns amb diversos talls al cos, un d'ells al coll, i embolicada en un llençol dins d'un contenidor soterrat al carrer Móstoles entre els punts urbans de Teulada i Moraira.

Un jutjat penal de Benidorm (Alacant) va absoldre el passat mes d'octubre d'un delicte de maltractament el detingut per falta de proves després que la víctima s'acollira al dret a no declarar en el juí. Tampoc va voler interposar denúncia contra el seu company en el moment dels fets, al juny d'eixe mateix any.