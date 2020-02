El Ayuntamiento aprueba por unanimidad el cambio en la ordenanza de residuos

Éste ha sido el punto más destacado del Pleno Ordinario del mes de febrero celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Avilés, donde PSOE, Cambia Avilés y Vox se han enzarzado en una discusión en una moción sobre el Holocausto.

La nueva ordenanza de recogida de residuos se implantará este año 2020 dividida en varias fases, dejando para el final la zona del casco histórico al tener sistema de quita y pon en los contenedores y las necesidades de los comercios. "Ya hemos realizado una experiencia piloto en barrios como La Luz, y hemos detectado un aumento de la tasa de reciclaje en torno al 5%", ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Pelayo Suárez.

El gobierno socialista ha incluido en la ordenanza dos enmiendas del grupo de Cambia Avilés sobre la ampliación del horario en el Casco Histórico y otra sobre fomentar la reutilización. A pesar de su voto favorable, Llarina González, ha lamentado que "esta ordenanza llega 10 o 15 años tarde, y para nuestro grupo se queda corta".

El resto de grupos de la oposición han votado favorablemente a esta nueva ordenanza aunque han transmitido su preocupación para que la hostelería la pueda cumplir. "El comercio desconoce la información de la ordenanza, por lo que pedimos una nueva campaña para comerciantes", ha señalado José Luis Ferrera de Ciudadanos. "Hay muchos negocios con espacios pequeños, que les puede costar adaptarse, así que pedimos flexibilidad y tiempo para la adaptación a la normativa", ha añadido Esther Llamazares del PP.

MOCIÓN DEL HOLOCAUSTO

El momento más tenso del Pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Avilés ha llegado cuando Vox ha presentado una moción a debate sobre el Día Europeo de la Memoria del Holocausto.

Esta moción ha encendido los ánimos en Cambia Avilés y PSOE. "Con esta moción queréis lavar la imagen de partido de ultraderecha , xenófobo, machista y homófobo, y con nosotros no vais a contar para ello", ha señalado Llaraina González de Cambia Avilés.

"No podemos apoyar esta moción porque echamos de menos que el texto no incluya a comunistas, socialistas y republicanos, por lo que no podemos condenar este texto al no reconocer a las víctimas del machismo o el matrimonio de personas del mismo sexo, porque es lo que pensaba el nazismo", ha comentado el portavoz del PSOE, Manuel Campa.

Antes estas acusaciones, la portavoz de Vox, Arancha Martínez, ha acusado a los dos grupos de querer "sectarizar su moción", y que "no debe lavar la imagen de su partido porque es constitucionalista, y no defendemos a personajes como Otegui o al Che, como hacen otros". La moción ha salido rechazada.

RESTO DE ASUNTOS

En cuando al resto de asuntos del Pleno Ordinario, se han aprobado las fiestas locales del año 2021, que serán el lunes de Pascua y el 28 de agosto, Día de San Agustín, aunque Cambia Avilés ha pedido para posteriores años hacer una consulta popular sobre que el martes de Carnaval sea festivo, en sustitución de San Agustín.

También se han aprobado distintos recursos de reposición relacionados con personal del Ayuntamiento, así como el incremento en las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Avilés y sus organismos autónomos. Por último también ha salido delante una Declaración Institucional sobre la iniciativa 'Asturias capital mundial de la Poesía'.