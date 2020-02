Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "atacar" a Madrid con una "subida indiscriminada de impuestos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este viernes al Ejecutivo central de "atacar" la autonomía de la región al tratar de imponer una "subida indiscriminada" de impuestos "anacrónicos y olvidados" como Patrimonio y Sucesiones.

Así lo ha denunciado antes de un desayuno informativo del presidente de CEIM, Miguel Garrido, y posteriormente en una visita a Torrejón de Ardoz. Ha hecho referencia a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se ha comprometido a que en noviembre esté disponible un "primer esqueleto" de la reforma del sistema de financiación autonómica y local; de la que ha avanzado que incluirá en su debate una armonización fiscal para "atenuar situaciones de 'dumping'" entre autonomías.

Ayuso ha denunciado que es "gravísimo" que mientras el Gobierno central vaya "a dar la Seguridad Social al País Vasco y vaya a romper la igualdad entre todos los españoles", pretenda también hacer una subida de impuestos a todos los madrileños, sobre todo con dos tributos que estaban "en el olvido" y son "anacrónicos" como Patrimonio y Sucesiones.

"Eso implica que cuando una familia herede una vivienda que es suya en propiedad, va a tener que pagar impuestos", ha afeado la presidenta de la Comunidad de Madrid para añadir que se han dado situaciones de personas que no han podido heredar porque a la hora de pagar ese impuesto no tenían recursos.

En Madrid "se sufre"

Al respecto, ha asegurado que frente a esta "ruptura" de la autonomía de la Comunidad de Madrid y esa subida de tributos, el Ejecutivo autonómico no se va a quedar "callado" y actuará para defender los intereses de los madrileños.

"Frente a un Gobierno de la operación va a haber un Gobierno (regional) de la libertad en Madrid", ha espetado Ayuso para añadir que los madrileños "trabajan mucho" para que se les de "ese trato" que "genera desigualdades" y una "leyenda negra sobre Madrid".

La vida en Madrid no es fácil, la gente trabaja mucho, se madruga, se pelea, se sufre y se pagan muchos impuestos"

"La vida en Madrid no es fácil, la gente en Madrid trabaja mucho, aquí se madruga, se pelea, se sufre y se pagan muchos impuestos de por sí", dijo Ayuso.

Por tanto, ha insistido en que los planes del Gobierno central son una "absoluta vergüenza y barbaridad" y ha recalcado que no permitirá que se "asfixie fiscalmente" a Madrid, rompiendo a su vez la autonomía y el equilibrio territorial.

Respuesta a Vox

La presidenta ha contestado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que gobierna "todos los días de su vida" desde que se levanta hasta que se acuesta y ha instado a PP, Cs y Vox a entenderse de cara a elaborar los Presupuestos regionales para 2020.

Así lo ha expuesto la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez y con la corporación, después de que Monasterio haya criticado horas antes que "nadie" haga esfuerzos por presentar presupuestos y que pensaba que Ayuso "estaba para gobernar".

"Gobierno todos los días de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto y no hago otra cosa"

"Gobierno todos los días de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto y no hago otra cosa como lo está haciendo todo mi equipo y lo que estamos haciendo es procurar seguir siendo la primera economía de este país. Quiero llevar estos presupuestos adelante cuando las circunstancias sean claras y por una parte viene porque el Gobierno de España no nos dice las entregas a cuenta que vamos a tener", ha sostenido.

Además, la presidenta autonómica ha vuelto a insistir en que para que estas cuentas salgan adelante "hace falta que PP, Cs y Vox" se entiendan, porque ya parte de la base que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU se los van a "tirar".

"Espero que los tres partidos nos entendemos, mientras tanto Madrid tiene Presupuestos prorrogados, pero están, y vamos a procurar los mejores servicios públicos. Los presupuestos continúan, la economía continúa y estamos haciendo las cosas con cabeza y en el tiempo que creemos que es más oportuno", ha zanjado.