El PSOE denuncia la "parálisis municipal" que bloquea "recaudación de millones de euros" en Tribunal Económico

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, así, el concejal socialista José María Corpas ha lamentado "la parálisis municipal que sufrimos desde hace meses porque esta ciudad está presa de un acuerdo de gobierno sin futuro que tiene literalmente bloqueadas áreas vitales para el futuro de Granada".

El edil ha señalado que "estas desavenencias, están imposibilitando que se gestione y se dé curso a expedientes que supondrían millones de euros en ingresos para nuestra mermada economía".

Corpas se ha hecho eco además de las frustradas intenciones del concejal de Ciudadanos responsable del área de Hacienda, José Antonio Huertas, quien el pasado mes de agosto "anunciaba una gran revolución" en el seno del tribunal que meses después "sigue bloqueado y sin visos de tener una solución ya que las disputas y la falta de entendimiento entre el gobierno de PP, Cs y Vox lo tiene paralizado con el coste económico que está suponiendo el bloqueo".

Al respecto, el socialista se ha referido a ese coste económico que está suponiendo que muchos expedientes "no se les esté dando curso y, por tanto, caduquen sin que las multas y los cobros pendiente se ejecuten".

Al respecto, ha señalado que "la opinión pública debe conocer que el Tribunal Económico Administrativo está paralizado principalmente porque Luis Salvador le ha dado las llaves de este Ayuntamiento a Vox, y es Vox el que marca la pauta de funcionamiento a un alcalde al que le viene enorme el cargo y que es tan débil, y tiene tan poco liderazgo, que en su ausencia de escrúpulos ha regalado la ciudad a los designios de la ultraderecha".

En este sentido, el concejal del PSOE ha vuelto a mostrar su voluntad "para impedir que esta situación continúe" y ha detallado que el PSOE avalará con sus votos a personas que acrediten su profesionalidad, "que tenga el respeto del resto del funcionariado de la casa, con independencia de su ideología".

"Nosotros queremos que el Ayuntamiento funcione, no que nuestros amigos cobren más, función que sí está llevando a cabo Ciudadanos desde que empezó el gobierno", ha asegurado.

Al respecto, ha exigido a Salvador que deje de bloquear el tribunal "porque por mucho que Vox le exija colocar a ciertas personas, si carecen de las acreditaciones necesarias eso no va a ocurrir, y seguir en esa senda, solo incrementa la parálisis y un bloqueo que no se merece Granada".

Por su parte, la viceportavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha señalado que "la gestión de Luis Salvador en esta ciudad se ha convertido en un ventilador que ahuyenta cualquier tipo de inversión y en un lastre para el prestigio de este Ayuntamiento, con unas consecuencias económicas y un coste muy alto para los granadinos y granadinas".

En este sentido, ha apuntado que la situación del Tribunal Económico "es un ejemplo más del triste balance del despropósito de gobierno de Salvador, quien no tiene reparo alguno en acudir a la mentira, al engaño, a la manipulación torticera con tal de justificar la parálisis, la desidia y la incapacidad".

En este sentido, Ruz ha denunciado que "Granada no puede permitirse el lujo de no cobrar esos millones porque PP, Cs y Vox son incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de designar a los miembros de un tribunal", al tiempo que ha concluido que "las necesidades de las familias granadinas no pueden depender de que un alcalde quiera satisfacer su interés particular a costa de arruinar más o de frenar el crecimiento de este Ayuntamiento".