Bilbao acogerá el 4 junio la entrega de los premios enoturísticos 'Best Of Wine Tourism 2021'.

El Comité Bilbao-Rioja de la 'Red Mundial de GrandesCapitales del Vino' ha presentado este viernes las principales iniciativas que desarrollará en el primer semestre del año en apoyo a las empresas de enoturismo de Álava, Bizkaia y La Rioja, entre las que se encuentran los premios 'Best Of Wine Tourism'.

El plazo de recepción de candidaturas para estos galardones permanecerá abierto hasta el 25 de abril. Dirigido a bodegas y empresas enoturísticas de Álava, Bizkaia y La Rioja, este certamen recibió el año pasado 31 candidaturas.

En esta ocasión, se ha adelantado la fecha de la entrega de los premios para hacerlos más presentes en temporada alta turística. Las categorías que conforman los galardones son Alojamiento, Restaurante, Arquitectura, Parques y Jardines, Arte y Cultura, Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola, Servicios de Turismo Vitivinícola y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola.

FASE MUNDIAL

Los ganadores de esta fase de los 'Best of Wine Tourism' participan en una final mundial, en la que se premia la excelencia,originalidad e innovación. La 'Great Wine Capital' Bilbao-La Rioja está integrada por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Por otra parte, la primera reunión del 'Best Of Club Bilbao-Rioja' se celebrará el 11 de marzo en Bodegas Valdemar, en Oion (Álava).

El 'Best Of Club' es un programa de reuniones periódicas dirigido a las empresas ganadoras de un premio 'Best Of Wine Tourism'. El año objetivo de esta iniciativa es compartir buenas prácticas y fomentar el intercambio de experiencias entre empresas, así como fortalecer el trabajo en red.

ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

En este primer encuentro del Best Of Club se informará a las empresas del sector sobre las últimas novedades de la red mundial, las próximas convocatorias de eventos internacionales, sobre las últimas estadísticas del mercado enoturístico, y sobre tendencias deconsumo y expectativas del consumidor.

Además de estas iniciativas, entre los próximos días 4 y 5 de junio se celebrará en Bilbao una reunión de las 'Great Wine CapitalsMidterm', un encuentro internacional que reúne a las diez capitales del vino mundiales: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (EEUU), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).