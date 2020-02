Bonig confia que l'anunci de Puig permeta desbloquejar l'ampliació del Port però veu en Compromís un problema

Bonig, després de reunir-se amb alcaldes de municipis afectats per 'Glòria', ha assenyalat que el PP recolza aquesta renúncia i que de fet era "la solució" que plantejaven. No obstant açò, ha apuntat: "Segueix existint el mateix problema de saber si Compromís, que són els que governen l'Ajuntament i la Generalitat i no el PSPV ni Podem, acceptarà aquesta ampliació sense sol·licitar una nova DIA".

"Si aquesta solució serveix per a desbloquejar la situació, el PP, com a partit responsable que és, la recolza, però el problema no és el PP sinó Compromís", ha afirmat.

En eixe sentit, ha recordat que Compromís en Les Corts va dir que era "necessària" una nova DIA mentre que l'alcalde de València, Joan Ribó, deia que "seguia estudiant" si era necessària una nova declaració.

Per açò, ha reclamat saber si ara pensen si amb aquesta nova solució no és necessària una nova DIA i ha recalcat que l'ampliació del Port "ha de començar ja perquè hi ha un inversor que vol invertir mil milions d'euros".

No obstant açò, ha apuntat que "el rerefons" d'aquesta ampliació és que el Pacte entre el president del Govern, Pedro Sánchez, amb el president català, Quim Torra, hi ha "una aposta pel Port de Barcelona" i el que vol Compromís és posar Catalunya per damunt de la Comunitat Valenciana" perquè "prefereixen ser catalans de segona a valencians de primera".