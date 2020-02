La ONCE dedica los cupones del 22 de febrero y el 8 de marzo a la igualdad de género

La delegada territorial de ONCE en Aragón, Raquel Pérez, ha puesto de relieve que en esta entidad hay igualdad salarial entre hombres y mujeres "y trabajamos por la paridad en todos los órganos de gestión y representación", así como por la promoción de la mujer en trabajos de responsabilidad. Así, la ONCE ha ofrecido su "mejor escaparate", el cupón, para impulsar la igualdad de género, ha manifestado.

El presidente del Consejo Interterritorial de ONCE en Aragón, José Luis Catalán, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo es "mostrar el apoyo de la ONCE a la igualdad", explicando que "ser mujer con discapacidad supone una doble discriminación y desfavorece mucho a nivel social, educativo, profesional, económico y jurídico".

Ha subrayado que "los Estados tienen la obligación de eliminar cualquier tipo de discriminación", tras lo que ha recordado que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) reconoce el derecho a la igualdad laboral, como también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Las mujeres con discapacidad "siguen siendo un colectivo potencialmente sensible", ha continuado Catalán, alertando del riesgo de caer en la pobreza, por lo que ha exigido políticas públicas de empleo y formación, así como abordar la discriminación múltiple.

COMPROMISO

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha dicho que la ONCE "es un ejemplo de atención a las personas con discapacidad visual", haciendo notar que "tenemos una Ley que cumplir y estamos avanzando".

También ha resaltado el compromiso de la ONCE con los derechos de las personas. Ha comentado que, con sus cupones, la entidad "nos dice muchas cosas y manifiesta su compromiso interno como empresa y el compromiso social para apostar por esta causa", la igualdad salarial y la igualdad entre hombres y mujeres en general.

La directora del IAM ha expresado que los cupones del 22 de febrero y el 8 de marzo son "una buena forma de dar pasos adelante para erradicar las violencias contra las mujeres".

María Goikoetxea ha presentado, también este viernes, una guía de recursos del IAM adaptado al modo 'lectura fácil' y al lenguaje Braille para "dar pasos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información". La guía se distribuirá en centros de la ONCE y en las comarcas e incluye información sobre las diferentes asesorías del Instituto y números de teléfono de emergencia.

El Grupo Social ONCE está formado por la ONCE, Fundación ONCE e Ilunión, y es el cuarto mayor empleador español, con más de 73.000 personas en plantilla, de las que el 58 por ciento tiene discapacidad.

Además, cumple con los criterios de paridad dado que las trabajadoras suponen el 42,5 por ciento, algo más de 31.000, muchas también con discapacidad.

La ONU señala que una de cada cinco mujeres y niñas, entre 15 y 49 años de edad, afirma haber experimentado violencia física y sexual, o ambas, en el último año; 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. En el caso de las mujeres con discapacidad el riesgo de enfrentarse a estas situaciones se multiplica por cuatro, ha apuntado la ONCE.