Arranca con lleno la Barcelona Opportunity Week, el congreso alternativo al Mobile World Congress

El pasado jueves, en las 12 primeras horas de plazo para inscribirse, el Tech Spirit Barcelona ya había superado los 2.500 registrados, el máximo que esperaban los organizadores para el congreso, y el viernes al mediodía se habían sobrepasado ya los 3.500.

Con este éxito de asistentes empieza este lunes en la capital catalana, tras un 'lunch' de inauguración que tuvo lugar ayer domingo en el mercado de la Boqueria al que asistieron 300 representantes del ecosistema digital, el salón de emprendedores que pretende llenar en la medida de lo posible el agujero que ha dejado la cancelación del Mobile World Congress (MWC) y del Four Years From Now (4YFN) por el brote de coronavirus.

La Llotja de Mar es el escenario principal del congreso, que también ocupa otros espacios de la ciudad, cuenta con un presupuesto de medio millón de euros y hasta el jueves 27 de febrero aglutinará más de 100 eventos y 45 actividades. Está confirmada la presencia, apunta la asociación organizadora, Barcelona Tech City, de un centenar de inversores de capital riesgo y 60 ponentes nacionales e internacionales, entre los que estarán el chef Ferran Adrià, el profesor de la Universidad de Berkeley Jerome S. Engel, el publicista Toni Segarra, el futbolista y emprendedor Esteban Granero y Tatxo Benet de Mediapro. Representantes de Holaluz, eDreams, Badi, Telegram, Glovo, TravelPerk, Uber, Microsoft Research, Vilynx, así como de ImaginBank, InnoCells (Banco Sabadell), Telefónica y Adevinta también protagonizarán el salón.

Se superan las previsiones de participación, sin embargo, los asistentes están lejos de los 109.000 que tuvo el Mobile el año pasado, e incluso de los 25.000 que reunió el 4YFN, por lo que la organización no tiene prevista una segunda edición en 2021, según señaló en la presentación del congreso la semana pasada el presidente de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, que confió en que el año que viene se de paso al MWC "más potente" de los que se han celebrado en Barcelona.

También para paliar al máximo las consecuencias de la anulación del Mobile, está en marcha desde el viernes la Barcelona Opportunity Week, que terminará el 1 de marzo y pretende que la economía de la ciudad se resienta un poco menos de la suspensión de la feria de móviles.

Se trata de una campaña de descuentos en establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, restaurantes, comercios, mercados, transporte y cultura que ha promovido el Ayuntamiento y que aglutina a más de 150 establecimientos y operadores. Su lema es 'Ven a Barcelona. Ahora es el momento', pero el gobierno municipal espera que no solo atraiga al turismo, sino también al público barcelonés.

Los hoteles adheridos a la Opportunity Week ofrecen, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas, descuentos en habitaciones y menús de mediodía (los precios los decide cada establecimiento), mientras que en los apartamentos turísticos existen rebajas de un 20%, las mismas que hacen las tiendas en una selección de artículos. En cuanto a los restaurantes, han diseñado menús económicos, y se aplica un 2x1 en museos municipales. También Renfe ofrece descuentos en trayectos nacionales y desde Londres, París y Roma con destinación Barcelona, que son del 35% en España.

El hotel W, más conocido como el vela, por ejemplo, aplica una subida de categoría en todas las reservas de sus habitaciones sin ningún coste adicional y regala a sus clientes los desayunos. Además, cuenta con descuentos de hasta el 30% en sus tratamientos en el 'spa'. Una habitación doble en este hotel costaba 10.674 euros del 25 al 28 de febrero de 2019, durante la celebración del Mobile, mientras que los mismos días de este año vale alrededor de 800 euros, por los efectos de la cancelación del congreso.

Los taxis anulan su protesta en la Llotja

Élite Taxi decidió el viernes cancelar la concentración de 1.000 taxis que tenía prevista la mañana de este lunes frente a la Llotja de Mar, donde se celebra el Tech Spirit Barcelona, para protestar por la presencia de Uber y Glovo en el congreso. Echó la convocatoria para atrás después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que el sector de los taxistas pueda estar presente en la feria.

Huawei mantiene el pulso a EEUU y presenta su red 5G

La compañía china Huawei mantiene su calendario a pesar de la cancelación del Mobile World Congress y este lunes presentará las novedades 'online' en un acto que se podrá seguir desde el pabellón Italia de Fira Barcelona y supone un claro desafío a EEUU. Un acto en que se conocerán más detalles del Huawei P40 y el P40 Pro además de tabletas u ordenadores plegables.

Además, Huawei inauguró el sábado en Barcelona su flagship o tienda de referencia en la ciudad, situada en la plaza Catalunya, a escasos metros de la tienda Apple.

Por otra parte, la cónsul general de la República Popular de la China, Lin Nan, ha agradecido el apoyo que han recibido de los barceloneses frente a la epidemia del coronavirus: "Hemos sentido el apoyo de toda la gente local".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se reunió con la cónsul para mostrarle su apoyo y confianza e insistió en que no hay alerta sanitaria en España por el coronavirus.