EH Bildu pide a Urkullu "la inmediata depuración de responsabilidades" por Zaldibar y que se cree una mesa de partidos

En rueda de prensa en San Sebastián, Iriarte ha señalado que la ciudadanía debe de contar con "información clara y concreta" sobre lo acontecido y la situación actual en la escombrera del municipio vizcaíno.

En este sentido, ha opinado que las explicaciones ofrecidas esta semana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y miembros de su Ejecutivo, en el Parlamento Vasco, "en contra de su voluntad y tarde", no han aportado "toda la verdad" al respecto. A su juicio, la comparecencia fue "un intento de justificación por parte de Urkullu y sus consejeros, y no otra cosa".

"Este Gobierno no se quiere dar cuenta de que existe una ruptura de confianza entre la Administración y la ciudadanía", ha destacado, para apuntar que Urkullu opta por "seguir justificándose y realizar una petición de disculpas muy vaga y sin entrar en lo que realmente importa". A su juicio, el Lehendakari ha mostrado "una gran falta de liderazgo".

A ello ha añadido que Urkullu "habló de autocrítica, pero no ha hecho ninguna autocrítica" cuando los trabajos de control previo del vertedero "han fallado y nadie ha explicado por qué no se tomaron medidas previas". Asimismo, ha censurado que el Lehendakari no haya dado "ninguna explicación sobre las grandes descoordinaciones que se produjeron en las primeras horas del rescate", cuando el Gobierno "debía de haber sabido que había amianto", mientras que ha calificado de "deficiente" e "ilógica" la información ofrecida sobre la calidad del aire.

"La sociedad vasca no se merece que no se le diga la verdad", ha incidido, al tiempo que ha pedido que "se asuman responsabilidades" sobre el "fallo" de los mecanismos de control.

Maddalen Iriarte ha recordado que, en situaciones de crisis y emergencia, la prioridad debe de ser "cuidar y proteger a la ciudadanía, sobre todo cuando está en juego la salud pública como es en este caso, y eso requiere mostrar liderazgo, decir toda la verdad, mantener la confianza entre la Administración y la ciudadanía, la credibilidad, dar información concreta y clara, demostrar que se está pendiente ante todo de lo que acontece", algo que "no estamos viendo por parte del lehendakari y su Gobierno".

Por su parte, Otero ha señalado, entre las tareas pendientes en Zaldibar, el rescate de los cuerpos de los trabajadores del vertedero desaparecidos en el desprendimiento, controlar los incendios y la estabilidad de los residuos y la ladera, y hacer "un seguimiento de la contaminación de tierra, agua y aire" y ofrecer "más imformación y los mapas de dispersión de los contaminantes".

PLAN INTEGRAL

Además, ha indicado que se debe elaborar un "plan integral" sobre esta última cuestión y sus posibles efectos "a largo plazo" para el medio ambiente y la salud, así como abordar una planificación "fuerte, que no ha existido y ha fallado" sobre la gestión de los residuos y a dónde se van a llevar.

A juicio de Otero, en el "plano técnico" debe cumplirse la Ley de gestión de emergencias y se debe activar el Plan territorial de protección civil de Euskadi, lo que supone la creación "automáticamente de unos órganos, el Consejo asesor y el gabinete de información", la cual ha denunciado que, en este caso, se ha utilizado "par favorecer la imagen del Gobierno".

Por otro lado, en el "plano político", ha reclamado una respuesta a "esta grave crisis" desde la "unidad", que "se depuren inmediatamente responsabilidades políticas" sobre lo acontecido y la puesta en marcha de una mesa de partidos para "resolver esta crisis definitivamente".