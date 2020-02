Ada Colau transmite un mensaje de apoyo y confianza a la comunidad china

La alcaldesa del Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, se ha reunido en un encuentro formal con la cónsul general de la República Popular de la China, Lin Nan, además de con otros representantes de esta comunidad. El objetivo de la reunión ha sido dar un mensaje de confianza y apoyo a los vecinos y vecinas de origen chino que viven en la ciudad catalana.

Tras la cancelación del Mobile World Congress a causa del coronavirus, la alcaldesa ha querido transmitir un mensaje de confianza y ha asegurado que en Barcelona no hay ninguna alerta sanitaria y "podemos desarrollar todas las actividades con total tranquilidad". Ha remarcado que en España no hay ninguna situación de riesgo, y por lo tanto "no debería haber motivo de preocupación".

Por su parte, la cónsul china, Lin Nan, ha apuntado que frente a la epidemia del coronavirus "hemos sentido el apoyo de toda la gente local". Este mensaje lo ha reforzado Ada Colau detallando que "muchos vecinos y vecinas se han acercado a los comercios asiáticos para mostrar su apoyo".

Lin Nan ha asegurado que en territorio chino hay "más curados que muertos", y ha querido subrayar que "el virus es enemigo de todos y necesitamos luchar juntos". "China tiene toda la confianza y seguridad de ganar esta batalla", ha concluido.

La alcaldesa de Barcelona espera poder celebrar una gran fiesta cuando la situación en China esté controlada y ha lamentado la cancelación, hace tan solo unas semanas, del Año Nuevo Chino en la ciudad.