Los excampeones del reto "Mi Primer Maratón" del Banco Santander esperan "disfrutar sufriendo" en Sevilla

Abel Antón, Martín Fiz, Eli Pinedo (bronce en el Campeonato del Mundo de Brasil 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012); Fermín Cacho (campeón olímpico de 1.500 en Barcelona'92 y plata en Atlanta'96); Rafa Pascual (campeón de Europa y elegido Mejor Jugador del Mundo de voleibol); Julio Salinas (ganador de seis Ligas, 3 Copas del Rey, 1 Recopa, 1 Supercopa de Europa y 1 Liga de Campeones con el Athletic Club, Deportivo y FC Barcelona); y Pedro García Aguado (campeón olímpico de waterpolo en Atlanta'96 y plata en Barcelona'92) han protagonizado este viernes en Sevilla un encuentro ofrecido por el Banco Santander junto a Europa Press, a cuenta de la participación de todos ellos en la maratón de la capital andaluza.

Abel Antón, quien junto a Martín Fiz ha tutelado la preparación de Fermín Cacho, Eli Pinedo, Rafa Pascual, Julio Salinas y Pedro García Aguado para la Zurich Maratón de Sevilla, ha explicado que a partir de los deportes a los que cada uno de ellos se ha dedicado, su "adaptación" a una prueba de atletismo de larga distancia era "difícil", por lo que estos participantes del reto "Mi Primer Maratón" del Banco Santander han "sufrido un poco" y han "tenido problemas" que han "ido solucionando" hasta "regular los entrenamientos".

"Los deportistas saben sufrir", ha enfatizado, opinando que Fermín Cacho, Eli Pinedo, Rafa Pascual, Julio Salinas y García Aguado "están preparados para poder correr esta maratón", una prueba ante la cual les ve "muy ilusionados" aunque a veces también con cierto "miedo" ante el desafío. En cualquier caso, ha manifestado su esperanza de que estos deportistas logren completar la prueba en un tiempo "no mucho más allá de cuatro horas".

Con motivo de su visita a Sevilla, Abel Antón ha rememorado además cuando en agosto de 1999, en el marco del Campeonato Mundial de Atletismo, cosechó su segundo título consecutivo en el maratón. "Cada vez que vengo a Sevilla reconozco las calles que recorrí metro a metro. Entrar en ese estadio de la Cartuja, a rebosar con 65.000 espectadores, es lo más grande de mi carrera deportiva y lo recuerdo cada vez que vengo a Sevilla", ha enfatizado, exponiendo además su "orgullo" de ser embajador de la maratón de la capital andaluza.

"PASARLO FATAL A PARTIR DE LAS DOS HORAS Y MEDIA"

Martín Fiz ha expuesto de su lado que Fermín Cacho, Eli Pinedo, Rafa Pascual, Julio Salinas y García Aguado son "deportistas profesionales que saben exponerse a grandes retos", si bien ha avisado de que el domingo, "a partir de las dos horas y media" de esfuerzo "van a pasarlo fatal". En ese sentido, ha explicado que dado "el afán competitivo" que caracteriza a todos ellos fruto de su trayectoria como deportistas, lo mejor es que afronten su primera maratón "con un ritmo moderado al principio".

Bromeando con la idea de que alguno de ellos haya "hecho hasta el testamento" antes de la prueba, Martín Fiz ha explicado que "no van a morir, pero sí van a sufrir", o mejor dicho "van a disfrutar sufriendo".

Eli Pinedo, por su parte, ha defendido que afronta "con todas las consecuencias" cada uno de los retos que acepta, reconociendo que "jamás" se había planteado correr una maratón. "Va a ser muy duro", ha admitido, aunque ha recordado "la capacidad de sufrimiento" de los deportistas y la "ilusión" con la que ella y sus compañeros del reto "Mi Primer Maratón" afrontan esta prueba, ante la cual ha confiado en la "sobresaliente" afición sevillana. Precisamente respecto al público, ha recordado que al tratarse todos ellos de personas conocidas del mundo del deporte, "la expectativa es alta".

Fermín Cacho ha rememorado que el año pasado ya se estrenó en la maratón de Sevilla, si bien no logró completar la prueba. En ese sentido, ha argumentado que en 2019 afrontó la maratón hispalense con "pocos meses de preparación" y ha defendido que tras "seguir entrenando" y de manera "más constante", llega a la edición de este año "mucho mejor", con "21 o 22 kilos" menos de peso y "bien de salud". "Dije que volvería a completar esta maratón", ha enfatizado, con la idea de "intentar sufrir lo menos posible" pero con la resignación de que va a "sufrir".

"RESPETO" A LA MARATÓN

Y es que aunque Fermín Cacho no teme a los 42 kilómetros de la maratón, según ha asegurado, si les tiene "respeto" porque "si a nivel profesional, por muy entrenado que esté un deportista, no se sabe qué puede ocurrir en una prueba de 42 kilómetros", tal extremo se agrava en el caso de los "corredores populares" como él mismo se define.

Rafa Pascual, de su lado, ha manifestado que "lo más bonito de un reto es la preparación" y en esta caso la misma ha sido con "los mejores tutores", lo que le ha llevado a agradecer que esta experiencia haya permitido a los participantes del reto "Mi Primer Maratón" conocerse entre ellos. Rafa Pascual se ha encogido además de hombros respecto a "lo que va a pasar el domingo" en plena carrera. "Si no lo saben los expertos (maratonianos) ¿cómo lo vamos a saber nosotros?", ha planteado apostando por afrontar "con prudencia" la prueba para "intentar acabar todos".

Eso sí, ha reconocido que al correr junto a tanta gente, el resto de atletas acaba induciendo a ir "más rápido del ritmo acostumbrado" por cada cual, lo que le ha llevado a insistir en el principio de "prudencia".

HASTA "HACER MARCA"

Julio Salinas, por su parte, ha bromeado con que él es "el abuelo" del grupo y que su familia le suele decir que está "acabado", rememorando que en una ocasión prometió a su hijo que correría una maratón, como va a suceder el domingo. Empero, ha admitido que "al día siguiente" de aceptar el reto "Mi Primer Maratón" comenzó a arrepentirse, porque durante la preparación sufrió diversos "tirones", frente a los cuales finalmente se fue "creciendo". "Si no tengo un tirón, acabaré la maratón aunque sea andando y si la termino, tendré en la mente hacer marca", ha aseverado.

Y es que como bien ha indicado el exfutbolista, los deportistas de élite tienen "la cabeza bien preparada para los esquemas" de esfuerzo implícitos en retos como una maratón.

Finalmente, Pedro García Aguado ha reconocido que el "recorrido" de la preparación "ha sido muy duro" y a él le ha "costado", lo que le ha llevado a recordar que incluso sufrió una rotura fibrilar durante uno de los entrenamientos.

No obstante, ha defendido que "acabar una maratón es una gesta" y "un reto que plantear al menos una vez en la vida". "He tenido que decidir entre la política o la maratón y he elegido la maratón", ha manifestado además aludiendo a su reciente renuncia al cargo que ostentaba en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. "El domingo o doy la sorpresa o me rompo del todo", ha rematado Pedro García Aguado.