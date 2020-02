A Alacant, on s'ha reunit amb l'alcalde, Luis Barcala, el president valencià ha emfatitzat que el ministre de Transport, José Luis Ábalos, ha fet "un gran fitxatge".

Així mateix, ha incidit que per als valencians serà "molt positiu" tindre un interlocutor i per la "necessitat" que hi ha d'"enfortiment dels tres ports d'interés general" de la Comunitat Valenciana.