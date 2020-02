Amparo Bolós, nova alcaldessa de Torres-Torres després de tirar avant la moció de censura contra Mateu (PP)

El vocal de la gestora del PP de la província de València, Modesto Martínez, ha assegurat, en un comunicat, que seguiran treballant "per a tindre els millors equips i defendre tots els veïns" i ha lamentat igualment que el PSPV "se seguisca prestant a sustentar aquestes mocions de censura on l'objectiu no és la gestió sinó arribar al poder".

Al seu parer, "està clar que hi ha hagut mala fe en la presentació de la moció de censura per part dels qui la presenten i que han aprofitat el bloqueig administratiu per l'absència d'un secretari municipal per a activar reclamacions que sabien que no podien ser tramitades".

Així mateix, ha lamentat que el PSPV-PSOE que lidera Ximo Puig "seguisca prestant-se a sustentar aquest tipus de mocions de censura sense un fons real de crítica a la gestió de l'alcalde i que només pretenen aconseguir el poder sense més objectiu".

La gestora provincial del PP de València ha estat present a Torres-Torres amb el portaveu del partit i fins a hui alcalde, per a mostrar-li el seu suport "de manera decidida per ser víctima d'una moció de censura injustificada".

En l'acte també ha estat present el diputat autonòmic del PP Alfredo Castelló, qui ha qualificat allò succeït d'"operació d'assetjament i enderrocament que es va orquestrar fa molt de temps contra el PP de Torres-Torres i el seu alcalde".