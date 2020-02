Els valencians gasten una mitjana de 378€ en les rebaixes de gener, un 18% més que el 2019

20M EP

La despesa mitjana realitzada pels valencians en les rebaixes d'enguany es va situar en 378 euros per persona, la qual cosa suposa un 18 per cent mes respecte a l'any passat, segons l'Observatori Cetelem Estacional que estableix que a la Comunitat es destina un 16 per cent més que la mitjana espanyola.