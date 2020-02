David y Victoria Beckham desempolvan el baúl de los recuerdos para felicitar a su hijo Cruz

Quince años ha cumplido Cruz Beckham, el menor de los chicos del clan. Y como no podía ser de otra manera, sus padres estaban más que preparados para darle una celebración de cumpleaños excelsa. Eso sí, de cara a la galería (oséase, en Instagram), han decidido mirar al pasado y abrir el álbum de fotos antiguas...

David y Victoria Beckham han querido compartir a través de sus cuentas de Instagram (entre los dos alcanzan cerca de 89 millones de seguidores, alrededor de 61 él y casi 28 ella) varias fotografías inéditas de Cruz, quien nació en Madrid cuando el exfutbolista británico militaba en las filas del Real Madrid.

"¡Feliz cumpleaños! No me puedo creer que nuestro bebé cumpla hoy 15 años. Todos te queremos mucho", escribía junto a su publicación la antiguamente conocida como Spice pija, aunque para dicho post no usases una sola instantánea...

Sino un vídeo-montaje con una buena cantidad de imágenes en las que se puede ver a Cruz con todos los miembros de la familia, desde al lado de la chimenea hasta haciendo pesas, jugando con sus hermanos, posando vestido de gala o haciendo kárate.

"Feliz cumpleaños a mi pequeño y loco hombrecillo. Papá te quiere mucho y está tan orgulloso del corazón que tienes y del carácter rebelde que muestras cada día. Felicidades, Cruzie", son las palabras que ha elegido David para no quedarse atrás de su esposa.

Y aunque no le ha hecho un vídeo, también ha optado por desempolvar el baúl de los recuerdos y recopilar una tanda de instantáneas en las que aparece desde disfrutando de un día de playa hasta con diversos animales, jugando al fútbol, con el pelo con cresta o posando con Deadpool.

Por último, y aunque Victoria expresó hace poco que no quiere y le preocupa que sus hijos tengan cuentas en las redes sociales por cómo se exponen mediáticamente, Brooklyn, el hermano mayor de Cruz, quiso gastarle una broma a su hermanito.

En lugar de subir una bonita fotografía disfrutando con Cruz, sonriendo o pasando el rato, ha preferido "exponerle" usando para felicitarle una imagen antigua en la que no sale especialmente favorecido el cumpleañero. "Perdón por la foto embarazosa. Feliz décimoquinto cumpleaños. Te quiero mucho y ten un magnífico día", ha dicho.