El jutjat demana prendre declaració a tripulació del barco irlandés del qual va fugur Anglés després del crim d'Alcàsser

Segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a Europa Press, el jutjat d'Alzira que va instruir el cas va rebre un informe de la Policia espanyola arran d'unes declaracions de la tripulació del barco en un programa de televisió, en el qual li feien constar a la jutgessa la necessitat de tornar a interrogar-lo en relació amb la fugida del polissó.

En aquest cas, en què encara segueix activa la requisitoria de cerca d'Antonio Anglés, per la qual cosa s'ha d'investigar qualsevol indici o pista que sorgisca, la jutgessa va emetre al novembre una ordre europera d'investigació perquè tant el Regne Unit com Escòcia practiquen les diligències d'interrogatori als testimonis membres de la tripulació, declaracions que ja s'estan practicant, segons el TSJCV.

D'acord amb la informació de Las Provincias, la jutgessa d'Alzira ha dirigit la petició a les autoritats del Regne Unit perquè és el lloc on resideix en l'actualitat Kenneth Farquharsib Stevens, el capità del barco del qual va aconseguir fugir Anglés. Aquesta persona ja va ser interrogada per la policia irlandesa el 1993 per a tractar de descobrir com es va poder produir la fugida. La versió dels fets del capità es va incloure en el sumari, que aleshores instruïa un altre magistrat, però no es va considerar necessari ampliar-la.

En una entrevista en el programa 'Equipo Investigación' de La Sexta, el capità detallava que quan el 24 de març del 1993 la Policia va pujar al buc, el fugitiu ja no estava dins. Tot i que va estar en una cabina buida tancada amb clau i amb gent "a prop vigilant", va escapar en una barca unflable que va haver de deixar caure el mar des de set metres d'altura, indicava el capità en l'entrevista.

Un avió francés va localitzar el polissó en la barca, després d'un missatge de radi, el van pujar de nou a bord i el van tornar a ficar en la mateixa cabina, tancant finestres i porta amb taules. "Era impossible que ell obrira la porta des de dins", apuntava el capità en eixa entrevista. No obstant açò, quan va arribar la Policia després d'atracar a Dublín, s'havia anat. "Algú va haver de deixar-li eixir i haver recol·locat la fusta. No va poder escapar d'eixa cabina sense ajuda", indicava el capità.

Antonio Anglés és el principal sospitós del segrest, violació i assassinat de Míriam, Toñi i Desirée, les tres adolescents d'Alcàsser els cossos de les quals van ser trobats en una fossa del paratge de la Romana al gener del 1993. Pel triple crim va ser condemnat Miguel Ricart a 170 anys de presó, encara que va eixir de presó el 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot.