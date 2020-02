Helen Lindes desvela la razón por la que ha tenido que pasar por el quirófano

Lo ha mantenido en silencio, aunque muchos de sus seguidores se preguntaban por qué no había ido con su marido, Rudy Fernández, a celebrar la Copa del Rey conseguida por el Real Madrid y se había quedado en casa con el pequeño Alan. Así que ella misma ha cogido su teléfono móvil y ha subido una imagen dando a su vez unas explicaciones que nadie esperaba.

Porque la modelo de 38 años, aunque mantenía intacta la sonrisa y se congraciaba de ver a su hijo dar saltos de alegría por la victoria de su padre, por dentro estaba padeciendo unos problemas de salud que le han hecho pasar por el quirófano.

Quien fuera Miss España en el año 2000 tuvo que ser intervenida quirúrgicamente hace cinco semanas y ella misma ha relatado que el problema que arrastraba se encontraba en su rodilla izquierda.

De hecho, la instantánea por la que se ha decantado para dar a conocer esta cirugía a sus cerca de 305.000 fans de Instagram ha sido una en la que la top model catalana aparece caminando apoyándose en una muleta por las calles de Madrid.

"Hace 5 semanas tuve que ser intervenida de una antigua lesión de la rodilla izquierda. No ha sido fácil llegar hasta aquí... tengo un nuevo ligamento cruzado y me han suturado el menisco", ha explicado Lindes, dando a entender que hubo ya un intento de recuperación anterior que no tuvo el efecto deseado.

"Afortunadamente lo peor ya ha pasado, ¡y me estoy recuperando muy bien! Ya con ganas de empezar a trabajar otra vez muy pronto", decía ilusionada la modelo, que este año celebra cinco años de casada con el jugador de baloncesto.

No cabe duda de que, aunque no ha podido apoyar la pierna durante un tiempo, lo que le hizo perderse en directo el susodicho partido, Helen Lindes se está compaginando de maravilla con Rudy para criar a Alan y Aura, puesto que ninguno de los dos ha renunciado a sus compromisos profesionales y ambos siguen estando al más alto nivel.