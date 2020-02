Jaume Garau defiende los "resultados espectaculares" de los contratos investigados

En declaraciones a los medios de comunicación, tras su declaración, Garau ha explicado que son "cuatro contratos con cuatro administraciones diferentes, gobernadas por cuatro partidos políticos diferentes y con cuatro informes jurídicos que destacan que todo se ha hecho según los procedimientos legales".

"Hemos vuelto a explicar esto, una vez mas, después de tres años y tres citaciones judiciales", ha manifestado. "Estamos siempre encantados de explicar lo que haga falta para que no haya ningún tipo de duda", ha reivindicado.

Tal como ha destacado, "son unos trabajos muy bien hechos, con unos resultados muy positivos y bien contratados". "No hay más, la verdad se acabará imponiendo", ha dicho.

El 'caso Contratos' investiga la posible adjudicación irregular de diversos contratos a Garau. Había quedado archivado en marzo de 2019 pero se volvió a activar a principios de este año tras una querella del PP para que se investigaran cuatro nuevos contratos. Por esto, también declarará el mes que viene la que fue consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu.

Este mismo viernes, el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer (GxF), ha defendido también ante el Juzgado la utilidad de las encuestas de satisfacción turística, uno de las contrataciones por las que se ha reactivado el caso. Así, ha censurado tener que hacer "el paripé" ante los juzgados de Palma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ferrer ha lamentado haber tenido que venir a declarar pues considera que "la única pretensión del PP" de ponerle una querella es "instrumentalizarla políticamente" y sacar "rédito electoral".

"Se querellan contra mi persona cuando no he formado parte nunca del Patronato de Turismo, que era el que formalizaba los contratos", ha indicado antes de asegurar que "todos" los trabajos se hicieron y que, sobre este asunto, él no ha firmado "ningún" contrato.